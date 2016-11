Trinogi kuža Lucko zaštopal policiste

LANCOVO PRI RADOVLJICI – Na Lancovem pri Radovljici smo iskali psa z imenom Lucko. Simpatičnega kosmatinca, ki je po igri usode postal slovenski dnevni heroj, ni bilo doma. Kot po navadi! Bil je pri sosedovih, na obisku pri Marusji Toplak. »Imamo psički Luco in Taro ter tega našega Lucka, ki stalno dela traparije,« je v smehu povedala Darinka Marija Dežman iz konjeniškega društva Dalija na Lancovem. »K nam je prišel iz zavetišča Perun na Lipcah pri Jesenicah. Čisto majhen je še bil. Preprosto povedano je čistokrvni vaški potepuh z osnovo pasme beagle. Star je tri leta in pol, morda pol leta več.«



Lucko je februarja letos doživel prometno nesrečo pred domačim pragom. »Ne prenaša ne ograde ne ovratnice. Kadar mu jo nataknemo, prav predirljivo cvili in protestira. Zato je spuščen. Tako je z dvorišča skočil na cesto, ki pelje mimo nas, da bi oblajal mimovozeči avtomobil, a mu je prišel preblizu in kolo ga je zgrabilo. Tako je ostal brez zadnje desne tačke.« Dežmanova nadaljuje: »Tale naš Lucko je tistega dne združil vso vas. Ko se je zgodila prometna nesreča, ga je prva opazila moja hči Lidija. Lucko je ležal ob cesti in tačka je visela od njega. Skupaj s sosedovimi smo zbrali denar, okoli 1200 evrov, da smo ga lahko odpeljali na dve operaciji. Zavitega v odejo smo ponoči peljali v Slovensko Bistrico. Upali smo, da bo obdržal tačko, a se je vrnil domov brez nje. Vendar je videti, da ga to kaj preveč ne moti. Še vedno se sprehaja daleč naokoli, in čeprav je scrkljan, premaguje velike razdalje.«