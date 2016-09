Triletnik pobral bombo in jo zakotalil očetu

PRISTAVA PRI TRŽIČI – Na podeželju se otroci še vedno raje igrajo v naravi kot na igriščih ali celo v stanovanjih. Tako je tudi v Pristavi pri Tržiču, sončni vasici pod Kriško goro. Čeprav so pred nekaj leti za malčke zgradili odlično igrišče, otroci večino igre doživijo kar na domačih dvoriščih, travnikih in gozdovih. Tudi triletni Lovro nadvse rad kosi travo s svojo otroško kosilnico, zaliva babičin vrt ali pomaga očetu pri pripravi drv za zimo. A prav zadnje bi bilo lahko v sredo popoldne zanj usodno.



Mami, bombo sem našel!



Ko je Lovro v sredo popoldne pomagal očetu pri pripravi drv na travniku za domačo hišo na pobočju Kriške gore, se je v njegovih rokah namreč znašlo nekaj, česar tam nikakor ne bi smelo biti. »Oči, poglej, kaj sem našel,« je zaklical in predmet zakotalil proti njemu, oče pa je presenečen ugotovil, da se je ob njegovih nogah ustavila bomba, in ne storž, kot je najprej pomislil. Ko je iz službe prišla še Lovrova mama, ji je namesto običajnega pozdrava navdušen hitel pripovedovati: »Mami, a veš, da sem našel bombo v travi in jo zagnal po bregu do očija. Potem so prišli policaji...« se je hvalil. Da je stvar še bolj strašljiva, pove podatek, da je tako rekoč na istem kraju, morda dva metra bolj stran, Lovrov oče že 15. marca letos našel podobno bombo. Seveda so takrat poklicali strokovnjake, da so jo odstranili in teren natančno preiskali z detektorji kovin.

