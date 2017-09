Trije novi v NLB, a en spet manjka

LJUBLJANA - Skupščina NLB, ki je državni lasti, je danes za nove nadzornike imenovala Petra Groznika, Simono Kozjek in Vido Šeme Hočevar. Štiriletni mandat jim je začel teči danes, pridružili pa se bodo petim obstoječim članom nadzornega sveta, saj je šesti član David Kastelic danes odstopil z mesta nadzornika.

S tem nadzorni svet največje banke v državi znova ni popolnjen. V njem so predsednik Primož Karpe, Andreas Klingen, Alexander Bayr, David Eric Simon in Laszlo Urban. Nadzorni svet je treba popolniti, ker sta Sergeja Slapničar in Matjaž Titan odstopila, Urošu Ivancu pa je potekel mandat.

Z današnjim dnem je odstopil Kastelic, sicer predsednik uprave Zavarovalnice Sava, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz NLB. Nadzorni svet se je s tem seznanil na četrtkovi dopisni seji, a razloga v NLB niso navedli. Po pisanju Dela je odstopil, ker še vedno ni dobil licence za opravljanje te funkcije.

Groznik je bil do nedavnega član uprave Gorenja in je že bil nadzornik NLB. Šeme Hočevarjeva je nekdanja generalna sekretarka Banke Slovenije in je pooblaščenka uprave v Skupni pokojninski družbi. Kozjekova pa je predsednica uprave Name, prej pa je delala v sistemu Zavarovalnice Triglav.