Triglav v Brdih

Na dnevih turizma so govorili o dobi kreativnega razmišljanja in predstavili smernice na področju turizma, na okrogli mizi o novih izzivih v novem strateškem obdobju Turizem 2020 so iskali odgovor na vprašanje, v kakšni kondiciji je slovenski turistični sektor in katere so točke preboja v novem obdobju, hkrati pa so pod drobnogled postavili digitalno trženje v turizmu.



Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je dejal, da so Dnevi slovenskega turizma (DST) najpomembnejši dogodek slovenskega turizma, ki ga skupaj organizirajo vse institucije slovenskega turizma: »S tem še dodatno sporočamo, kako pomembni sta sodelovanje in povezovanje. Poleg tega želimo s povezanim nastopom prispevati k dvigu zavedanja o pomenu te pomembne gospodarske panoge. Rezultate slovenskega turizma zaznamuje odličen in nadpovprečni obisk Slovenije, saj smo lani ustvarili za kar 10 milijonov prenočitev in 2,3 milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj. Letos se pozitivna rast domačih in tujih gostov nadaljuje, kljub temu se panoga ukvarja z nekaterimi izzivi. Proračun Slovenske turistične organizacije je leta 2016 še enkrat višji, kot je bil leto prej, zagotovili pa ji bomo tudi dolgoročen sistemski vir financiranja. Letos se izteka veljavna turistična strategija, zato bomo na ministrstvu, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, pripravili novo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Pridobili bomo kratko, jedrnato in ciljno usmerjeno strategijo, z enim skupnim ciljem: tri milijarde evrov prilivov iz naslova izvoza potovanj.«



Letos so v Zdravilišču Radenci pripravili že 63. Gostinsko-turistični zbor, največji in najpomembnejši strokovni dogodek gostinstva in turizma v Sloveniji. »Verjamem, da je ta dogodek osnova za razvoj in odličnost v turizmu,« je povedal Andrej Prebil, predsednik Turistično-gostinske zbornice. »Ključnega pomena za odličnost v turizmu je konstanten razvoj kadrov, vzgajanje mladega kadra, visoka strokovnost, izobraževanja, inovativnost, spremljanje smernic in vedenja gostov. To so hkrati tudi ključne zadeve, za katere si prizadevamo na Turistični zbornici Slovenije. Naša naloga je sooblikovanje okolja za razvoj omenjenega. Vesel sem, da že nekaj let sočasno potekajo tudi Dnevi slovenskega turizma, saj lahko tako pokažemo strokovnost in kakovost kadrov tudi širši turistični javnosti. Letos smo poskušali Gostinsko-turističnemu zboru dodati modernejši pridih in smo si zastavili projekt Ulica okusov – ulična prehrana slovenskih turističnih destinacij od panonskih termalnih vrelcev prek Bleda do slovenskega Primorja.«



Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), je dejala, da so Dnevi slovenskega turizma največji strokovni dogodek v turizmu. »Organizirali smo jih v sodelovanju z vsemi institucijami, saj sta povezovanje in sodelovanje ključni za uspeh, posebno v turizmu. Za nami je dobro leto delovanja znova samostojne STO in leto najbolj intenzivne komunikacije na tujih trgih v zgodovini slovenskega turizma. Pred nami je novo strateško obdobje in namen letošnjih DST je ravno poudariti pomen kreativnosti in inovativnosti na vseh ključnih področjih turizma – od trženja do oblikovanja konkurenčnih turističnih produktov, kar lahko slovenski turizem dvigne iz povprečja v sam vrh najbolj zaželenih turističnih destinacij. STO se je letos ob podvojeni naložbi v marketinške aktivnosti močno usmerila v vsebinski digitalni marketing, s katerim na ključnih trgih nagovarjamo jasno opredeljene ciljne skupine in večamo prepoznavnost Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije za petzvezdična doživetja. Nadaljujemo nove digitalne kampanje, nove portale, nadgrajeno družabno komuniciranje, ki ga bodo podpirali turistični ambasadorji, in nadgrajene poslovne dogodke v tujini.«



Slovenija s petimi zvezdicami



Turistična zveza Slovenije (TZS) je na slovesni prireditvi na Dnevih slovenskega turizma v Radencih 11. oktobra 2016 podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem na odmevnem tekmovanju Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki poteka že 25. leto. »V tekmovanju, ki med drugim omogoča tudi sodelovanje na mednarodnem tekmovanju najlepše urejenih evropskih mest in vasi Entente Florale, sodeluje že več kot dve tretjini vseh slovenskih občin,« je povedal predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja. »Na državno tekmovanje se je uvrstilo 125 mest in krajev, sedem kampov in 12 mladinskih prenočišč, pet bencinskih servisov in 16 tematskih poti. Letos smo znova ocenjevali tudi vojašnice Slovenske vojske. Najboljši trije v posamezni kategoriji so prejeli priznanja na prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna.«



Na DST so aktivno sodelovali tudi slovenski turistični novinarji, združeni v Društvu turističnih novinarjev Fijet Slovenija. Predsednik društva Drago Bulc je povedal, da tudi slovenski turistični novinarji leto 2016 končujejo zadovoljni, saj so po praznovanju 50-letnice organiziranega delovanja nadaljevali aktivnosti doma in v tujini: »Najbolj smo ponosni na tretje najvišje priznanje zlato jabolko – za mednarodne uspehe na področju turizma ga podeljuje Svetovno združenje turističnih novinarjev Fijet –, ki smo ga priborili našemu glavnemu mestu, zadovoljni pa smo tudi, da nam je uspelo že šestič zapored izbrati prejemnika najvišjega turističnega priznanja v Sloveniji, kristalnega triglava, ki s poštenim izborom postaja slovenski turistični oskar.«

Priznanja podeljena



Priznanje ambasador slovenskega turizma 2016 je šlo v roke dr. Taleba Rifaija, generalnega sekretarja Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Priznanje sejalec 2016 za najbolj kreativne in inovativne turistične proizvode, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO), je prejel projekt razgledni stolp Vinarium v Lendavi. Priznanje za življenjsko delo v gostinstvu in turizmu, ki ga podeljuje Turistično-gostinska zbornica Slovenije, so podelili Janezu Ivšiču, priznanje za življenjsko delo v gostinstvu in za promocijo kulinarike na Krasu, ki ga podeljuje sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je dobila Ada Špacapan. Priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije, ki ga podeljuje Turistična zveza Slovenije, so podelili Štefanu Dravcu, kristalni triglav 2016, priznanje Društva turističnih novinarjev Fijet Slovenija, pa so letos namenili Občini Brda.