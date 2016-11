Triglav se je znižal

LJUBLJANA – Najvišja slovenska gora Triglav je na podlagi novih prostorskih podatkov visok 2863,65 metra. Prejšnja uradna višina, določena leta 1985, je bila 2863,99 metra, ponekod se je pojavljal tudi podatek 2863 metrov.

Višine gora se sicer zaokrožujejo na meter. Prejšnja natančna višina je bila 2863,99 m, z upoštevanjem novega slovenskega geoida, ki so ga izdelali v okviru projekta za posodobitev prostorske infrastrukture, pa nova višina Triglava znaša 2863,65 m, je na novinarski konferenci danes v Ljubljani povedal direktor urada za geodezijo pri Geodetski upravi RS in vodja omenjenega projekta Jurij Režek.

Novi višinski sistem ima izhodišče v Kopru, medtem ko je stari temeljil na izhodišču v Trstu, ki je 17 centimetrov višje in je bilo določeno v prejšnjem stoletju. Novo so določili na podlagi dolgoletnih meritev, je povedal Režek. Ta razlika bo vplivala na določitev vseh višin v Sloveniji. Novi geoid je sicer za razred točnejši kot prejšnji, izdelan leta 2000. Pri prejšnjem je bila napaka do 20 centimetrov, pri novem je 5 do 10 centimetrov.

Dva koraka

Natančnejši podatki bodo pomembnejši predvsem na drugih področjih, na primer pri poplavni varnosti, saj lahko 30-centimetrska razlika v pričakovani morebitni višini vode ob poplavah pomeni drastično razliko. »Razlivanje vode čez pregrado, ki je 30 centimetrov prenizka, lahko poplavi nekaj hektarov več površin,« je ponazoril Režek.

»Razlika 34 centimetrov pri višini Triglava je velika, predvsem za planince, to je vsaj dva koraka,« pa je v šali dejala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, »a planinci v resnici tega seveda ne bodo opazili.«