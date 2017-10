Tri tisoč evrov za podatek, kdo je ustrelil Tima

HORJUL – Avgusta na veliki šmaren je preteklo dve leti, odkar se je nekdo sredi noči priplazil skozi ograjo Zoo park Rožman na Vrzdencu pri Horjulu in z dušilcem na strelnem orožju od blizu ustrelil za otroke zagotovo največjo atrakcijo vrta, petnajstletnega medveda Tima.



Danes 53-letni vodja, ustanovitelj in lastnik parka Jože Rožmanec, se nerad spominja tiste noči na 15. avgust, ko je zjutraj kot običajno vstal, v samokolnico naložil krmo in se napotil do prve ograje. Vsako žival pozna do obisti.

