Trgovine bodo danes odprte, a ne prav dolgo

Čeprav narava ponuja obilje možnosti za prijetno preživljanje prvega letošnjega dela prostega dne , so odprte tudi trgovine.

Za tiste, ki jih potrebujete, smo pogledali, do kdaj bodo na praznični dan odprte trgovine največjih trgovskih verig pri nas.

– Mercator: Najboljši sosed danes nima enotnega delovnega časa, pa tudi vse trgovine niso odpte, so pa delovni čas posameznih trgovin natančno popisali na povezavi .

– Tuš: Slovenski trgovec danes nima enotnega delovnega časa, ali je vaša trgovina odprta, preverite na povezavi .

– Trgovine Jager: Na spletu sporočajo, da so poslovalnice odprte do 13. ure.

– Hofer: Poslovalnice so odprte do 15. ure.

– Lidl: Poslovalnice so odprte do 15. ure.

– Eurospin: Nimajo enotnega delovnega časa, lahko pa želeno trgovino poiščete na povezavi .

– Merkur: Trgovski center Kranj, BTC, Vižmarje, Nova Gorica, Maribor, Celje in Murska Sobota od 8.00 do 13.00. Preostali trgovski centri so zaprti, so zapisali na spletni strani.

– Obi: Delajo po nedeljskem delovniku.

– Bauhaus: Odprto do 15. ure.