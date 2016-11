Trgovina, kjer lahko tudi kuhaš

Kuhinja, v kateri lahko po mili volji pritiskate na gumbke aparatov vrhunskih proizvajalcev, vrsta sesalcev, katerih moč lahko lastnoročno preizkusite že v trgovini, galerija najnovejših TV-sprejemnikov, zabavna in resna elektronika, s katero se lahko poigrate še pred odločitvijo za nakup – vse to so posebnosti prenovljene ljubljanske trgovine s pohištvom Harvey Norman, ki je ta teden doživela slovesno odprtje.



Slovenija prehiti Avstralijo



Zabavne in uporabne nakupovalne novosti so prvi lahko preizkusili poslovni partnerji podjetja, mediji in znani obrazi – med njimi šarmantni ljubljenec številnih Slovenk, pevec Jan Plestenjak, ter akrobata Filip Kržišnik in Blaž Slanič. Trojica se je najdlje zadrževala na oddelku z zabavno elektroniko. Akrobata sta vpričo gostov preizkusila virtualno rolko in njune spretnosti so zbranim jemale dih! Za lačne želodčke je s kulinaričnimi mojstrovinami po lastnih receptih skrbel znani kuhar iz resničnostnega šova Gostilna išče šefa Jani Jugovic. Ljubitelji kuhanja so mu kar malce zavidali, saj je imel priložnost prvi preizkusiti, kako je pripravljati obroke v kuhinji, ki jo bodo v prihodnosti na dogodkih z znanimi kulinaričnimi mojstri lahko uporabljali tudi obiskovalci trgovine.



Za najbolj vročo temo večera je poskrbel avstralski član uprave podjetja Harvey Norman, direktor David Ackery, ki je po rezanju traku z direktorico slovenske podružnice Harvey Norman Melisso Wilson povedal, da je Slovenija s posebnim konceptom nakupovanja prehitela celo matično državo podjetja, Avstralijo. »Bravo Ljubljana in Slovenija, da sta postavili tako navdušujoč interaktivni center nakupov. Ste vedeli, da takšnega nimamo niti v Avstraliji, kjer je Harvey Norman doma, načrtujemo ga šele prihodnje leto v Sydneyju? Čestitam Sloveniji, prehiteli ste nas,« je dejal.