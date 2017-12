Trgovci kljub prazniku odprli trgovine, delovni čas skrajšan

LJUBLJANA – Večina dobro pripravi na božične praznike, saj vedo, da so v teh dneh odprte le redke trgovine. Včeraj ga ni bilo trgovca, ki bi delal. VSaj med večjimi. Danes je drugače, čeprav je praznik.

Mercator:

V torek 26. decembra, ko praznujemo dan samostojnosti in enotnosti pa bodo Mercatorjevi centri odprti med 8. in 18. uro. Enak odpiralni čas bodo imeli Mercatorjevi centri tudi 31. decembra in 2. januarja. 1. januarja bodo Mercatorjevi centri zaprti.

Odpiralni čas za posamezno trgovino lahko preverite tukaj .

Spar:

V torek (26. decembra) bodo trgovine Interspar odprte do 17. ure. Izjema so le Interspar v Velenju – Šalek, BTC Murska Sobota in Qlandia Ptuj, ki bodo svoja vrata zaprle ob 15. uri. V trgovinah Spar velja nedeljski delovni čas – v trgovinah, ki so sicer ob nedeljah zaprte pa bodo vrata odprta med 8. in 12. uro. Enak delovni čas je predviden tudi za silvestrovo.

Tuš:

Tuševe poslovalnice bodo 1. januarja zaprte. V torek, 26. decembra, in 2. januarja obratujejo po nedeljskem času.

Hofer:

V torek bodo odprte med 8. in 15. uro.

Lidl:

V torek, 26. decembra, bodo odprte med 8. in 15. uro.

31. decembra bodo trgovine odprte do 13. ure, 1. 1. bodo zaprte, 2. 1. 2018 pa bodo odprte do 15. ure.

