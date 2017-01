Trgatev laškega rizlinga je bila zares ledena

NOVO MESTO – Na tromeji občin Mirna Peč, Novo mesto in Mokronog-Trebelno je bilo prvo letošnjo soboto živahno že navsezgodaj. Ob vznožju posesti Knežija pri Hmeljniku se je še v trdi temi, v najbolj mrzlem delu dneva, zbralo kakšnih 30 prijateljev Kleti Zajc, toplo oblečenih, temperature so bile namreč takšne, kot so napovedovali vremenoslovci; ob vznožju vinograda je bilo –13, med trtami nekoliko višje pa je termometer pokazal ledenih –17 stopinj Celzija. Razmere kot nalašč za trgatev zmrznjenega, izsušenega in še kako sladkega laškega rizlinga na približno 550 trtah, ki so jih Zajčevi negovali v upanju, da bo jesensko in zimsko vreme naklonjeno poznejšim trgatvam. Da sladkih grozdnih jagod ne bi pozobali priči, so jih ovili v mrežo.



»Čakali smo, želeli in upali prav zaradi samega dogodka. Ledena trgatev nam pomeni največ, čeprav je suhi jagodni izbor rangiran boljše. Prvo ledeno trgatev smo imeli decembra 2010, drugo pa na začetku leta 2012, a takrat ni bilo zadostnega mraza in je bilo vino suhi jagodni izbor letnik 2011, ki pa je na Agri leta 2014 dobil najvišjo oceno celotnega ocenjevanja in prejel veliko zlato medaljo,« je dejal Božidar Zajc, ki skupaj z bratom Markom vodi družinsko podjetje Vina Zajc iz Novega mesta, kjer so še vedno aktivni tudi njuni starši Ivanka in Darko, v delo pa se počasi vključuje že tretja generacija.

