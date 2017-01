Tresoče se leto 2016: potresov ne sprožajo več le sile narave

LJUBLJANA – V Sloveniji skoraj vsak dan zabeležimo kakšen potres, a ti so pri nas večinoma tako šibki, da jih niti ne čutimo.

Januarja so Slovenci tako čutili sedem potresov, a le pri enem (magnituda 2,4, Čatež), ki se je zgodil 25. januarja, so poročali o kratkotrajnem bobnenju. Do 22. marca je bilo precej mirno, na ta dan pa se je aktivirala okolica Rake na Dolenjskem. Ob potresu z magnitudo 2,7 so se nekateri ljudje in domače živali prebudili, 9. aprila pa je tla na območju Brežic streslo kar z magnitudo 3,4. »Ljudje so se ustrašili močnega grmenja, v nadžariščnem območju so posamezniki v strahu pribežali na prosto. Potres so čutili tudi na Hrvaškem in v Avstriji,« so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). 23. maja je potres (2,6) prestrašil prebivalce Litije in okolice, 7. junija (2,4 in 2,1) pa Novo mesto z okolico.

Aprilski potresi v Sloveniji. Vir: Arso

Julij je zaznamoval prelet dveh lovcev italijanske vojske . Zgodilo se je 5. julija, ko sta dva močna poka prestrašila Dolenjce. Kasneje je postalo jasno, da je Nato aktiviral dve letali za spremljanje izraelskega potniškega letala, na katerem je obstajal sum podtaknjene bombe, pri tem pa sta prebila zvočni zid. Dogodek so zaznale tudi naše potresne opazovalnice.

Preboj zvočnega zida so zaznale tudi potresne opazovalnice. Vir: Arso

Ob naštetih smo imeli še številne šibkejše potrese, v dveh primerih pa smo Slovenci čutili tudi tresenje tal, ki se je sicer zgodilo v tujini. Med temi velja izpostaviti potres 24. avgusta z žariščem v osrednji Italiji (kraj Amatrice, magnituda 6,2) in serijo potresov konec oktobra, med katerimi je bil najmočnejši tisti jutranji (30. oktobra), ki je prebudil kar nekaj Slovencev.

Potres je sprožil Kim Džong Un

Med prvimi letošnjimi potresi v svetovnem merilu lahko izpostavimo dogajanje 6. januarja, ko je potres (5,1) sprožil kar severnokorejski voditelj Kim Džong Un s sprožitvijo vodikove bombe . Sredozemlje je 25. januarja stresel potres z magnitudo 6,6, s podobno močjo pa je v začetku februarja streslo tudi Tajsko, od koder so poročali tudi o nekaj smrtnih žrtvah. Objavili smo tudi posnetek, kako se je zrušila 17-nadstropna stolpnica . V začetku marca je potres z magnitudo 7,9 prizadel Indonezijo, razglasili so tudi nevarnost cunamijev , a so to potem kmalu razveljavili. Prvega aprila so se stresla tla v morju pred Japonsko , kmalu pa tudi v Afganistanu in ponovno na Japonskem , kjer so našteli nekaj smrtnih žrtev. Precej hudo pa je bilo sredi aprila v Ekvadorju , kjer je potres z magnitudo 7,8 vzel blizu 300 življenj. Japonsko je julija streslo še nekajkrat, avgusta pa je silovit potres udaril Italijo.

Nesrečna Italija

Prvič se je zatreslo 24. avgusta ob 3.30. Žarišče potresa je bilo jugovzhodno od mesta Norcia, magnituda je bila 6,2. Potres so čutili tudi v Rimu, sledili pa so tudi popotresni sunki. Medije so kmalu preplavile novice in fotografije o porušenih zgradbah v kraju Amatrice ter poročila o tem, da je izginilo pol vasi . Pretresljivih zgodb nesrečnih družin je bilo veliko, na koncu so prvi dan našteli več kot 120 smrtnih žrtev silovitega tresenja tal , čez nekaj dni se je številka ustavila pri 290 .

Prvega septembra je potres z magnitudo 7,1 zajel Novo Zelandijo, tresenje tal pa je v istem mesecu prestrašilo tudi Balkance, a hujšega ni bilo. Je bilo pa toliko več strahu ponovno v osrednji Italiji, kjer se prebivalci še od avgustovskih potresov niso pomirili, pa so se oktobra morali soočiti z novimi . Tisti, ki so ga čutili tudi mnogi Slovenci, pa se je zgodil 30. oktobra zjutraj. Slovenka, ki je bila prav takrat v Rimu, je z nami delila svojo izkušnjo , svoje pa so povedali tudi tisti, ki so bili takrat v Sloveniji . V javnost so prišle fotografije porušene bazilike , pričevanj prebivalcev kar ni bilo konec.

Ko se je situacija z Italijo vsaj malce umirila, pa so potresni sunki novembra ponovno zajeli Novo Zelandijo , Salvador in Nikaragvo ter sever Indonezije, kjer je umrlo okoli sto ljudi . Pa da za konec ne pozabimo še Papue Nove Gvineje , kjer so se tla stresla 17. decembra, magnituda potresa pa je bila kar 7,9.

Leto 2016 je bilo torej z vidika potresov precej burno, še posebej je našo okolico zaznamovalo dogajanje v Italiji. Na srečo pa v Sloveniji ni bilo hujšega, temveč nas je narava le občasno in nežno opomnila, da ne miruje.