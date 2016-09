Trentarska nedeljska tržnica

Prizadevni člani Turističnega društva Soča-Trenta, vseh je 71, so julija in avgusta letos ponudbo Zgornje Soške doline popestrili še z nedeljsko tržnico na vaškem trgu na Logu, nedaleč od informacijsko-izobraževalnega središča TNP Dom Trenta. Na njej so posoške pridelovalce in izdelovalce (in enega izolskega – bio oljčno olje) povabili, da obiskovalcem te čudovite doline, ki jih je bilo letos res veliko, na stojnicah med 9. in 19. uro predstavijo in ponudijo svoje lokalne izdelke. »Ker smo se po letu 1988, ko je bilo društvo ustanovljeno, letos prvič odločili tudi za takšno popestritev turistične ponudbe, smo sprva mislili, da bo zanimanje prodajalcev skromno, a nas je že odziv na prvo nedeljsko tržnico presenetil, zadnjo avgustovsko nedeljo pa je bilo pod senčnimi krošnjami lip zasedenih že vseh deset stojnic, kolikor jih lahko postavimo na tržni prostor,« je bil zadovoljen 36-letni predsednik TD in lastnik znane trentarske gostilne Metoja Božo Bradaškja.



Tem bolj, ker je več letošnjih prodajalcev že izrazilo željo, da bi sodelovali tudi prihodnje leto, saj ugotavljajo, da je v Trenti precej drugačna struktura dopustnikov kot drugod, zato so bili s prodajo svojih izdelkov, med katerimi je bilo največ ovčjega sira in skute, suhomesnih izdelkov, čajev, marmelad, naravne kozmetike, unikatnih kvačkanih izdelkov, izvirnih spominkov, zelo zadovoljni.



Bovški sir, kvačkani izdelki, naravna kozmetika



Z ekološke kmetije Černuta v Logu pod Mangartom je Irena Černuta pripeljala bovški ovčji sir, ki se ponaša tudi s certifikatom za zaščiteno označbo porekla. »Na naši kmetiji, na kateri se s prirejo mleka in sirarstvom zdaj ukvarja že tretja generacija, imamo izključno avtohtone bovške ovce. Čreda šteje 250 glav, približno 150 jih molzemo. Mleko predelujemo v polnomastni sir ter slano in sladko skuto, večino svojih izdelkov pa prodamo na domu, saj imamo že precej stalnih strank. Sicer sodelujemo na sejmih na Bovškem in zdaj tudi na trentarski nedeljski tržnici, ki je dobro obiskana, zato smo s prodajo zadovoljni,« je dejala žena gospodarja te loške kmetije Domna.



Franka Mlekuž iz Čezsoče se ukvarja z izdelavo unikatnih kvačkanih izdelkov, s katerimi se je pri ročnih delih spoznala že pri treh letih, danes pa se s to dejavnostjo preživlja. Ponujala jih je na svoji domiselno urejeni, pisani stojnici, narejene iz domače ovčje volne (otroške copate in kape); za otroke (oblačila in obutev, loke za lase in lasne sponke, broške, mošnjičke, ropotuljice, knjižna kazala idr.); za odrasle (uhane, verižice, zapestnice, prstane, šale in torbice); rože (gerbere, vrtnice, mak, nageljne, vijolice). Tudi ona – poleg na spletu – ponuja svoje izdelke predvsem na sejmih in tržnicah ter ugotavlja: »Obiskovalci v Trenti so čisto drug tip ljudi kot na primer v Bovcu in se radi ustavljajo pri moji stojnici, zato je zame tudi za prihodnje Trenta zakon.«



V Smastu pri Kobaridu se Kristina Kenda pet let ukvarja z izdelovanjem naravne kozmetike, pri čemer uporablja le kakovostna hladno stiskana olja, obogatena z zelišči, ki uspevajo na domačem vrtu ali jih naberejo v hribih, denimo na Matajurju (ognjič, šentjanževko) oziroma nabavijo drugod (sivko v Brdih). Iz različnih naravnih sestavin tako nastajajo mila, kreme, mazila, deodoranti, hidrolati, pilingi, balzami za ustnice ipd. »Čez poletje se udeležujem raznih prireditev od Trente do Izole, kjer je odziv kupcev sicer zelo različen, vendar pa spoznavam, da ljudje vse bolj cenijo izdelke naravnega izvora. To velja tudi za tukajšnjo tržnico, na kateri je za nas, prodajalce, dobro poskrbljeno,« je pohvalila trentarske turistične delavce Smaščanka in dodala, da se kupci naravne kozmetike oglašajo tudi prek facebooka in na domu.



»Odziv ponudnikov in obiskovalcev je presegel vsa naša pričakovanja, zato bomo tudi prihodnje leto nadaljevali poletno nedeljsko tržnico. In že razmišljamo, da bi ji dodali še katero rokodelsko ponazoritev v živo ali kaj drugega, kar je povezano z dogajanjem na njej. V izvedbo nedeljske tržnice pa so se zelo dobro vključili tudi domačini,« je poudaril Božo Bradaškja in naštel še nekaj dejavnosti soško-trentarskega TD: za promocijo doline so izdali že peti ponatis zgibanke z vsemi turističnimi ponudniki v Trenti, Soči in Lepeni; poleg enkratne skupne čistilne akcije redno čistijo počivališča in parkirišča od izvira do vasi Soče, upravljajo spletno stran www.soca-trenta.si, ki so ji letos dodali še spletno kamero, vsako leto pripravijo izlet za domačine v enega od slovenskih turističnih krajev, udeležujejo se sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani, vzdržujejo športno igrišče v Trenti.