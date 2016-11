Tovšakova oproščena

LJUBLJANA – Okrožno sodišče v Ljubljani je odločilo, da nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak, Matej Košič in Roman Horvat niso krivi zlorabe položaja oz. napeljevanja k temu dejanju pri obnovi hiše Simone Dimic, je potrdil Horvatov odvetnik Janez Koščak. O oprostilni sodbi so sicer prve poročale Finance.

Hišo Simone Dimic, nekdanje vodje kabineta takratnega premierja Boruta Pahorja, naj bi obnavljali Vegradovi delavci z materialom, ki je bil namenjen za Celovške dvore, pri tem pa nekaterih del ne bi dobili plačanih.

Tožilstvo je zato obtožilo partnerja Dimičeve Romana Horvata, takratno predsednico uprave Vegrada Hildo Tovšak in njeno desno roko Mateja Košiča. Po mnenju tožilstva sta Tovšakova in Košič v dogovoru s Horvatom poskrbela, da je Vegrad začel obnavljati hišo Dimičeve, čeprav naj bi vedela, da za obnovo ni ustrezne pogodbe, da zanjo ne bo izdan noben račun in da dela ne bodo plačana. Tovšakova in Košič sta bila zato obtožena zlorabe položaja, Horvat pa napeljevanja h kaznivemu dejanju. Tovšakova in Košič naj bi Horvatu omogočila tudi protipravno premoženjsko korist v višini 96.000 evrov. Vsi trije so krivdo zanikali.