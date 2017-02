Tosca Beat

Ladies and gentlemen, dame in gospodje, le še nekaj trenutkov in izpolnila se ji bo otroška želja! Samo še nekaj izdihljajev je namreč do Urškinega prihoda na pevski oder, petek zvečer, tretja bo na vrsti. Ko se bo krhko dekle nenadoma prelevilo v prvovrstno igralko, užitkarsko nastopačko in operno divo, ko bodo njeni dolgi lasje zaplahutali po odrskem prostoru, na prizorišču, kjer se njeni ventili – popolnoma sprostijo. Oder bo izkoristila silovito sebi v prid! Takrat bodo izbruhnili njeni spomini, svetli in medli, takšne in drugačne izkušnje, oder je njena postelja. Njena plahost se bo prelevila v gracioznost.



Poznam rojaka, ki je le v kajaku suveren, in nekoga, ki se znajde le za tipkalnim strojem. In poznam njo, Urško! Ki so ji že v otroštvu otroške in ljudske pesmi, jaz sem mala miška, saj me vsak pozna, ali pa tista trzinka, ki je zgodaj vstala, plemenitile svod, kar je s pomočjo brutalnega posluha lani septembra zaokrožila s čisto desetko; danes je Urška magistrica opernega petja!

