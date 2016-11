Toplo bo, konec tedna pa vse drugače

Tradicija pridelave oljčnega olja na območju slovenske Istre sega daleč v preteklost, saj že grški pisec Pavzanij v svojih delih omenja istrsko oljčno olje.

O pridelavi olja na tem območju je ohranjenih mnogo virov. Proizvodnja oljčnega olja je bila osrednja gospodarska panoga v slovenski Istri do druge polovice 19. stoletja, po hudi pozebi leta 1929 pa je oljkarstvo zamrlo. Ponovna oživitev, po še treh hudih pozebah, se je začela po letu 1985. Po tem letu se je površina oljčnih nasadov povečala s 450 hektarjev na današnjih 1600, je zapisano na spletni strani Društva oljkarjev slovenske Istre.



Nevarnost pozebe



Dvajseto stoletje velja za razmeroma toplo obdobje, v času vegetacijske sezone oljke je topleje kot v preteklosti. Zadnja večja pozeba je bila leta 1996. Pri nas oljke ne uspevajo samo na območju slovenske Istre, ampak tudi v Vipavski dolini in v Goriških brdih, strokovnjaki pa predvidevajo, da se bodo zaradi podnebnih sprememb razširile možnosti za gojenje tudi na drugih območjih.



V slovenskem Primorju uspeva okrog 20 vrst oljk, najbolj je razširjena istrska belica, ki je avtohtona vrsta v Sloveniji in najprimernejša za območja, kjer piha burja, saj plodovi ne odpadejo tako hitro z drevesa. Napoved scenarijev podnebnih sprememb za Slovenijo kaže, da se bo podaljšala vegetacijska sezona in izboljšale razmere za gojenje oljke.



Na žalost pa imajo poleg pozitivnih podnebne spremembe lahko tudi negativne učinke, kot so večja ogroženost zaradi neugodnih vremenskih razmer, spremembe v pojavu mediteranskih škodljivcev in drugi.



Več kot 1000 hektarjev oljčnikov



Tudi podaljšanje vegetacijske dobe jeseni ter zgodnejši začetek spomladi lahko sprožita težave s pozebami, saj so vdori zraka zgodaj spomladi kljub toplejšim zimam v našem prostoru še vedno možni. Oljke pa so zaradi toplejših razmer proti njim manj odporne.



Po podatkih statističnega urada RS smo v Sloveniji leta 2015 imeli 1076 ha intenzivnih oljčnikov. Oljkarji so pospravili skoraj še enkrat (94 odstotkov) večji pridelek kot v prejšnjem, za pridelavo oljk zelo neugodnem letu.



Povprečni pridelek na hektar je bil 1,5 tone ali skoraj še enkrat večji (86 odstotkov) od pridelka v prejšnjem letu, hkrati pa skoraj četrtino (23 odstotkov) manjši od povprečnega hektarskega pridelka zadnjih desetih let.

Agrometeorologi za kmetovalce v bolj vročem podnebju Agrometeorologi za kmetovalce v bolj vroči, suhi in mokri prihodnosti je bil naslov agrometeorološke delavnice, ki je potekala 9. in 10. novembra v Ljubljani.



Tako tudi v Sloveniji vse bolj napredujejo vremenski produkti tudi za kmetijski sektor, denimo napoved namakanja, suše, temperaturnih in drugih za pridelovanje pomembnih vremenskih razmer.



Obiranje oljk



Začenja se čas obiranja oljk. Kmetijska svetovalna služba Koper njihovo dozorevanje spremlja od leta 2002. Septembra začnejo vzorčiti plodove na različnih lokacijah.



Vzorčijo jih vsak teden, določijo težo 100 plodov, indeks zrelosti glede na obarvanost povrhnjice in mesa (od 0 do 7), trdoto, vsebnost olja, pridobljenega v laboratorijski oljarni, ter vsebnost vode in olja v laboratoriju (za dve lokaciji).



Trdoto plodov določajo s penetrometrom s trimilimetrsko konico (rezultati v g/mm2). Zaradi velike prisotnosti oljčne muhe v letu 2014 so v opazovanje (na 100 plodovih) vključili spremljanje poškodb z oljčno muho, letos pa zaradi suše tudi število presušenih plodov. Z rezultati vsak teden seznanjajo oljkarje.



Po njihovih podatkih so plodovi letošnjih oljk precej manjši kot leta 2015 – to še posebno velja za sorto istrska belica, saj so imeli v povprečju 56 odstotkov lanske teže, najmanjši (Ronk) pa celo samo 37 odstotkov.



Tudi sorta leccino ima po dosedanjih vzorčenjih manjšo težo – v povprečju 75 odstotkov lanske. Prav tako so manjši plodovi sorte maurino (70 odstotkov lanske teže). Manjše plodove gre pripisati dolgemu sušnemu obdobju.

Oljčno olje



Proces pridobivanja olivnega olja se začne z obiranjem primerno zrelih oliv. Večina oljk, obranih bolj zgodaj, ima višjo vsebnost polifenolov, pozimi obrane pa jih imajo manj in so bolj sočne.



Koncentracija polifenolov narašča z dozorevanjem sadežev, vse dokler ti ne začno postajati rožnati, nato začne upadati.



Pred desetletji so kmetje bolj cenili zrelejše sadeže in so z obiranjem čakali čim dlje, s tem pa tvegali pozebo ali izgubo pridelka zaradi neugodnega vremena. Dandanašnji je močan okus zgodnje letine bolj priljubljen.