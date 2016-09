Top univerze: ljubljanska in mariborska na repu

LJUBLJANA – Ljubljanska in mariborska univerza sta se na seznamu najboljših univerz na svetu znašli na mestu 501–600 in na 601–800. Pri tem točkovanju se je ljubljanska univerza odrezala slabše od mariborske.

Na spletni strani Times Higher Education so objavili seznam s točkovanjem. Ocenili so način poučevanja, raziskave, prenos znanja in mednarodne obete. V raziskavo so vključili 980 univerz iz 70 različnih držav.

Med najboljšimi 200 univerzami se je znašlo kar 63 ameriških. Med prvimi petimi so Stanford, Cambridge in MIT, na prvem mestu je angleški Oxford, Cambridge pa na četrtem.