Top shop potrošnik

Ugotavljam, da je moje delo pri luščenju vsebin, o katerih pišem, v zadnjem času lažje. Samo okrog se ozrem, pa že imam obilo štofa, ki kar kliče po razmisleku. Tako me je prejšnji teden presenetila TV-novica, da je vsak Slovenec od osamosvojitve dalje zgradil 2,7 kvadratnega metra trgovskih površin, Ljubljančan pa celo 3,44. Da ne bo držalo, pravite? A je res. Od plebiscita smo neumorno gradili. Trgovci so bili navdušeni nad našim rastočim BDP in precej nerazsodno zapravljivostjo, ko smo »kupovali nepotrebne stvari z denarjem, ki ga še nismo zaslužili«, kot je na istem kanalu pribil eden od domačih strokovnjakov za naše ravnanje, in to še vedno zelo pogosto počnemo. Smo nekakšni top shop potrošniki, pravijo raziskave, ki s praznjenjem denarnic poskušamo zatreti skrb vzbujajočo notranjo praznino, pa nam to, kljub pogostim nakupnim seansam, precej rado spodleti.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«