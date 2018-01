Tonin vse bolj kislo jabolko?

Ah, niti z Matejem Toninom ni več tako, kot je bilo nekoč. Ne vem, ali je zaskrbljena tudi Ljudmila Novak.

Se vam zdi, da ste nedavno prebrali dva zelo podobna stavka? Ne motite se. Pred 14 dnevi sem v kolumni z naslovom Pa ne da je Janez Janša postal mehkužec? zapisal: »Ah, niti z Janezom Janšo ni več tako, kot je bilo nekoč. Ne vem, ali je zaskrbljen tudi Milan Kučan.«

Čudil sem se političnemu amaterizmu sicer prekaljenega političnega mačka, ki se je spustil v politično hazardiranje s posojilom Dijane iz Republike srbske. A pustimo za hip JJ-ja, vrnimo se k nekoč najbolj perspektivnemu mladcu slovenske desnice, Mateju Toninu, ki je pred dnevi opletal z idejo o novem Demosu.

S to idejo, ki je politični amaterizem, se je pravzaprav približal nekomu, ki mu ne želi biti blizu. Nekomu, za katerega si je upal dejati, da ni politični zapornik, ampak politik v zaporu. Janezu Janši. Da, ko mi je Tonin to dejal pred dobrimi tremi leti v intervjuju za siol.net, se je zdelo, da na desnici obstaja resna alternativa SDS. Zdaj se vse bolj zdi, da NSi s Toninom na čelu izgublja kompas.

Kje je težava? Primerjati današnje razmere s tistimi pred prvimi demokratičnimi volitvami leta 1990 je politični amaterizem. V kombinaciji z omenjanjem Demosa pa še posebno. Takrat je šlo za to, da so imeli državljani izbiro med strankami, ki so izšle iz časa socializma, in novimi silami, zbranimi v ohlapno koalicijo Demos. Danes so razmere povsem drugačne. Razen za Janeza Janšo, ki svet deli le na komuniste in antikomuniste.

Morda največja težava NSi in tudi Tonina je nesposobnost inteligentnega političnega tveganja.

Ena od ključnih težav Nove Slovenije je torej ta, da ne najde niti izvirnega imena za idejo, ki tudi sicer ni ne vem kako inovativna. Povezati programsko različne stranke pač ni kakšna velika inovacija. Da sploh ne govorim o tem, da bi bilo treba za pritegnitev mladih volivcev izbrati bolj privlačno strategijo prepričevanja, kot je omenjanje Demosa, ki je za mlade politično izpraznjen pojem.

Še večja težava NSi je, da je novo govorjenje o zavezništvih pravzaprav gonjenje stare lajne. Hitro brskanje po arhivu nas pripelje do »tretjega stebra zavezništev za prihodnjo politiko«, o katerem je Ljudmila Novak govorila avgusta 2016. V NSi so govorili o oblikovanju ekipe za prihodnje volitve, pozneje pa še o novih, svežih kadrih.

Še bolj optimističen je bil Matej Tonin na kongresu novembra 2016: »Danes začenjamo operacijo '46 plus'. Gre za program, gre za ljudi in gre tudi za naše bodoče partnerje, s katerimi nam bo uspelo po naslednjih volitvah v parlamentu oblikovati koalicijo vsaj 46 poslancev, da končno začnemo graditi normalno Slovenijo.« Za jagodo na torti dodajmo še poslanca Jerneja Vrtovca: »Gre za novo povezovanje, novo politično in družbeno silo.« Hudo.

Hudo je tudi, da do danes, torej več kot eno leto pozneje, nismo slišali za nobeno novo, sveže ime. V tretjem stebru zavezništev še vedno ni nobenega partnerja. Za zdaj tudi ni videti, da bi se nove politične in družbene sile prerivale v vrsti pred sedežem NSi.

Po zelo skromnem rezultatu Novakove na predsedniških volitvah in dejstvu, da si v stranki nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami ne upajo tvegati z zamenjavo na vrhu stranke, se zdi, da NSi nima kapacitet za oblikovanja tretjega bloka.

Morda največja težava NSi in tudi Tonina, nekoč najbolj perspektivnega mladca slovenske desnice, je prav nesposobnost inteligentnega političnega tveganja. Res je, da so v določenih trenutkih ostri do Janše kot glavnega tekmeca, ki jim zapira pot do relativne večine. A potem se spet zmehčajo. Res je, da Novakova stranki zagotavlja vsaj vstop v parlament, toda kako potem lahko kredibilno govoriš o »operaciji 46 plus«?

Brskanje po arhivih zna biti zabavno: »Če prezgodaj obereš in poješ najbolj kakovostno jabolko, je lahko kislo. Potrebno je, da dozori, omedi, in potem je kakovostno in dobro. Gospod Tonin je zagotovo eden od najbolj perspektivnih politikov v Sloveniji in tudi zato je doživel mnogo spotikanj in udarcev, a se je tudi že dokaj utrdil.«

Tako je Novakova novembra 2014 Tonina videla kot svojega naslednika.

Zdi se, da Tonin ne dozoreva, ampak da postaja vse bolj kislo jabolko.