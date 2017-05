Tomo Česen prvič o aferi vseh afer

LJUBLJANA – Pred dobrimi 24 leti je izbruhnila ena od največjih afer svetovnega alpinizma, afera Tomo Česen. Aprila 1990 je v tistem času eden od najboljših alpinistov na svetu sam in v alpskem stilu preplezal južno steno Lotseja, kar je Reinhold Messner prej označil za problem tretjega tisočletja. A kmalu po vzponu se je pojavil dvom. Med vzponom in z vrha namreč ni posnel fotografij, poleg tega je afero močno spodbudilo razkritje alpinista Vikija Grošlja, da je kot kronski dokaz za svoj vzpon v najbolj verodostojni evropski alpinistični reviji Vertical uporabil njegove, torej Grošljeve fotografije. Ko je Grošelj februarja 1993 ugotovil, da je Vertical objavil te fotografije, ki jih je sam posnel nekaj let prej na dveh odpravah na Lotse, in pod njih podpisal Toma Česna, se je odločil obvestiti Planinsko zvezo Slovenije in javnost. PZS je takoj ustanovila posebno komisijo, ki naj bi ugotovila resnico ter raziskala okoliščine in posledice.

