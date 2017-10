Tomaž Glažar je odstopil

LJUBLJANA – Tomaž Glažar je po neuradnih, a zanesljivih informacijah STA odstopil z mesta predsednika sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Odstop sledi kritikam v javnosti, tudi iz političnih vrst, potem ko je svet UKC Ljubljana v torek odločil, da ne bo odločal o odgovornosti vodstva kliničnega za stanje na programu otroške kardiologije.

Glažar je v torek po seji sveta UKC dejal, da je strokovni svet kliničnega centra podprl strokovno direktorico Marijo Pfeifer, zato so ugotovili, da se program otroške kardiologije pravilno strokovno odvija. Škode kliničnemu centru zaradi izjav vodstva v javnosti o napačnih diagnozah otrok pa niso mogli dokazati, zato ne morejo odločati o razrešitvi. Svet kliničnega centra se4 strinja, da komuniciranje v tej zgodbi večkrat ni bilo ustrezno, kritike pa da so letele predvsem na Pfeiferjevo.

Na to so se v sredo ostro odzvali koalicijski partnerji. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc pa je dejala, da še vedno ocenjuje, da vodstvo UKC ni ustrezno reševalo tega problema, s svojim ravnanjem pa je v javnost po nepotrebnem vneslo negotovost in nezaupanje v delovanje UKC.