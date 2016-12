Toliko bo znašala minimalna pokojnina

LJUBLJANA – Vlada predlaga spremembe pokojnin (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), in sicer tistih najnižjih. Spremembe zakona je že posredovala v obravnavo državnemu zboru. Po novem bi se posameznikom, ki so 40 let vplačevali v sistem, vendar pa so imeli zelo nizke plače, zagotavlja večje pravice, kot bi jim glede na pokojninsko dobo in višino plačanih prispevkov. Po predlogu zakona posameznik, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, pridobi pravico do starostne ali invalidske pokojnine, ki ne more biti nižja od 500 evrov. Zavarovancu, ki se upokoji z dopolnjenimi več kot 39 leti in manj kot 40 leti pokojninske dobe brez dokupa, se starostna ali invalidska pokojnina izplačuje v višini 490 evrov. Podobno velja za zavarovanca, ki je dopolnil 38 ali 37 let pokojninske dobe brez dokupa, da se mu starostna ali invalidska pokojnina, ne glede na višino odmerjene starostne ali invalidske pokojnine, izplačuje v višini 480 evrov oziroma 470.

Vlada pojasnjuje, da želi s tem zakonom zagotoviti najnižjo starostno in invalidsko pokojnino upokojencem z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe brez dokupa v višini, da jim za preživetje ne bo treba zaprositi za varstveni dodatek.

Ne glede na to se bo zavarovancu najprej odmerila pokojnina v skladu z drugimi določbami, ki urejajo način določanja višine starostne ali invalidske pokojnine. V primeru, da tako ugotovljena višina starostne ali invalidske pokojnine znaša manj od zakonsko določenega zneska najnižje pokojnine, se starostne ali invalidska pokojnina izplačuje v višini najnižje pokojnine, ki se določa s tem zakonom.