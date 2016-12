Tole vas danes utegne osrečiti

LJUBLJANA – Poslanke in poslanci bodo današnji delovni dan začeli z izredno sejo, na kateri bodo po pričakovanjih ponovno večinsko potrdili 2. januar kot dela prost dan.

Predlog, po katerem bo 2. januar čez manj kot mesec dni, ponovno dela prost dan, so vložili v SMC, poleg celotne koalicije pa so ga podprli tudi v opozicijski ZL. V SMC so predlog med drugim utemeljili z izboljšanjem stanja javnih financ v državi. Kritični do zakonskega predloga SMC pa so v NSi in SDS.

Na mizi tudi lekarniška dejavnost

Na dnevnem redu decembrske seje državnega zbora je tudi več zakonskih predlogov. Tako poslance po izredni seji čaka obravnava zakona o lekarniški dejavnosti. Desus se je sprva izrekel proti zakonu, češ da je skrpucalo, po javni predstavitvi mnenj pa je koalicija zakonski predlog do te mere uskladila, da ga je konec novembra na parlamentarnem odboru tudi podprla. Predlog bi med drugim prepovedal vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti, določil mrežo lekarn na primarni ravni in predvidel brezšivno lekarniško skrb.