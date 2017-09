Toksini v živih školjkah iz treh slovenskih školjčišč

KOPER – Do nadaljnjega je prepovedan promet z živimi školjkami iz školjčišč Debeli rtič, Seča in Strunjan, sporoča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Pri uradnem vzorčenju živih školjk je bila namreč ugotovljena presežena mejna vrednost lipofilnih toksinov (DSP).