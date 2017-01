Titove pištole ne vrnejo že leto dni

BREŽICE – »Jaz sem ponosen, da sem sin Nikole in Milice Smiljanić!« je odločno dejal še ne 50-letni Stanko. Oba sta že pokojna: izjemno navezana sta odšla drug za drugim, mama pred dvema letoma, oče lani.



Bila sta nadvse spoštovana. Milica, na primer, je bila dolgoletna inšpektorica v Službi družbenega knjigovodstva, njen mož je bil vojna sirota, potem pa postal nemara prav zaradi tega tako neustrašen vojak, da sta ga naposled krasila celo polkovniški čin in naziv komandant vojaškega letalstva.



Spoznal je maršala



Pravzaprav je bilo življenje Nikole Smiljanića kot nekakšen tropski gozd, na katerega so ves čas deževala ta ali ona priznanja, na katera je tako ponosen tudi njegov sin Stanko. Ta pravi, da že komaj čaka, da si bo v Bosni, kamor se namerava preseliti, končno uredil zastekljeno vitrino, v katero bo postavil vse očetove plakete, vsa priznanja in nagrade, kot je, denimo, Bloudkova za dolgoletno in zanesenjaško delo v brežiškem športu, tam bo prostor še za nešteto spominov, med katere gotovo spada tisti utrinek z Brionov, ko je bilo Stanku pet ali šest let. Ko je bil postroj in je Nikola držal za roko svojega sinka. Srce je že pošteno razbijalo, ko se jima je približal sam maršal. Tito je potem Stanka pogladil po lasišču. »Kaj je dečko?!« ga je vprašal. Pa je malemu postalo tako nerodno, da se je raje sramežljivo oprijel očetove noge ter raje kar od tam zrl v poglavarja, ki je njegovemu očetu pomenil vse. »Tito je bil zanj tako tata kot mama,« je razodeval Stanko.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«