Tisti v mercedesih bodo vozili fičke

Ivan Kramberger, ki je v nemškem Duisburgu dobro zaslužil, se je lotil obnavljanja odsluženih dializnih aparatov in jih podarjal bolnišnicam v domovini. Sam je nekje zapisal, da jih je podaril enainštirideset, prva dva bolnišnici v Murski Soboti, med drugim tudi bolnišnici v Beogradu. Imel je poslovno žilico, saj je aparate poceni odkupil, jih popravil in nadgradil s svojimi inovacijami ter jih podaril naprej, najbrž pa je katerega tudi prodal in tako pokril stroške za dobrodelne nakupe. A nedvomno je bil njegov namen pomagati čim več ljudem. Ne nazadnje je različnim zdravstvenim ustanovam v Jugoslaviji podaril več ton zdravil. Že v Nemčiji si je pridobil veliko pozornosti javnosti, organiziral je srečanja z novinarji. Izbiral je zanimive teme, ki so ljudi zanimale. V svojem znanem slogu je kritiziral oblasti, ki da zapravljajo denar za manj potrebne stvari, hkrati pa pozival, naj dajo več za dializne aparate, naj več vlagajo v skrb za ljudi, predvsem za bolnike, invalide in siromašne. Njegovi nastopi so bili, pravi brat Ludvik, precej odmevni. V Duisburgu je delal do leta 1983, ko se je invalidsko upokojil, in z ženo Marjeto sta se vrnila v Slovenijo, kjer sta med njunim bivanjem v Nemčiji pri sorodnikih odraščala Boris in Danijel, Marjetina sinova iz prejšnje zveze. Ob Negovskem jezeru je zgradil veliko hišo in odprl gostilno. Leta 1986 se je družina povečala – rodil se je sin Ivek, 1990. pa še Denis.



