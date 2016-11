Tisoči cvetov iz krep papirja

Četrto vseslovensko razstavo cvetja iz krep papirja je pod pokroviteljstvom Občine Vransko pripravilo društvo Rož'ca. Športna dvorana Vrana Vransko se je v dveh dneh spremenila v en sam cvetlični vrt, ki so ga krasili rože in aranžmaji, ti so nastali iz več tisoč cvetov iz krep papirja. Skupaj se je predstavilo kar 120 izdelovalk in izdelovalcev iz raznih krajev Slovenije.



Uvodoma je zbrane nagovorila predsednica njihovega združenja Martina Felicijan in poudarila: »Združujejo nas veselje in ljubezen do ljudskega izročila in želja ohranjati kulturno dediščino!« Zahvalila se je vsem izdelovalcem, ki jih je bilo kar trideset odstotkov več kot prejšnjič.



Ob odprtju so pripravili prijeten program, ki ga je povezovala Kristina Bogataj, sooblikovali pa ljudske pevke Korenina iz Tolmina, folklorna skupina Sožitje iz Šentjurja, etno skupina Sončnice iz Ostrožnega in ljudske pevke Prosvetnega društva Janeza Trstenjaka iz Huma pri Ormožu.



Razstavo je odprla direktorica Etnografskega muzeja Ljubljana Tanja Roženberger, ki je v nagovoru poudarila, da izdelovalci papirnatega cvetja s svojim delom ohranjajo znanje prejšnjih generacij, to pa tudi nadgrajujejo z lastno inovativnostjo in z zahtevami sodobnega tržišča. Izdelke odlikujejo natančnost izdelave cvetov, oblikovno in barvno prilagajanje podobam naravnih cvetlic pa tudi znanje o likovno estetskem oblikovanju v historično izpričane aranžmaje ob vsakdanjih in prazničnih priložnostih. Razstavo je blagoslovil domači župnik Jože Turinek.