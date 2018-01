Tisoč ljudi pod Cerarjevim oknom?

LJUBLJANA – V več delih javnega sektorja je za danes napovedana stavka. Skupaj so se zanjo odločili v 16 sindikatih, ki med drugim zahtevajo izboljšanje plač. Stavkovne aktivnosti bodo potekale v državni upravi, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, kulturi, sociali, tudi na javni RTV. Pred vladnim poslopjem pa bo pet minut čez poldne protestni shod.

Koliko ljudi se bo pridružilo stavki, v sindikatih niso želeli napovedovati. Kot so pojasnili, gre za odločitev vsakega posameznika, ki se lahko ne nazadnje še na dan stavke odloči, ali bo v njej sodeloval. Na protestnem shodu pred vlado pa pričakujejo nekaj tisoč ljudi. Udeležbo na protestu so napovedali tudi v nekaterih sindikatih, ki sicer ne stavkajo, a podpirajo postavljene stavkovne zahteve.

Zahtevajo višje plače

Sindikati vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti z zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja in popravijo plače tudi drugim; za tiste do 26. plačnega razreda zahtevajo dvig za dva plačna razreda, višje na plačni lestvici pa za tri do štiri, saj v tem delu še niso odpravljali plačnih anomalij. Med stavkovnimi zahtevami je tudi takojšen začetek odpravljanja vseh varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo osemodstotnega znižanja plač.

Vlada ne more sprejemati zavez, škodljivih za državo

A pogajanja z vladno stranjo do zdaj niso bila uspešna. Po napovedi stavke so se sestali dvakrat, novo srečanje med pogajalci obeh strani pa za zdaj ni predvideno. Glavni vladni pogajalec minister za javno upravo Boris Koprivnikar zagotavlja, da je vlada pripravljena na dialog, a ne more sprejemati zavez, ki bi bile škodljive za državo. Po vladnih izračunih bi namreč vse stavkovne zahteve pomenile 991 milijona evrov in je zato nemogoče ugoditi vsem. Sindikatom pa sporoča tudi, da osnove za plačilo stavke ni.

Za nujne naloge bo poskrbljeno

Za danes so jo med drugimi napovedali sindikati, ki zastopajo zaposlene na univerzah, v vrtcih, upravnih enotah, centrih za socialno delo, knjižnicah, gledališčih, muzejih, finančni, geodetski in veterinarski upravi, carinike, veterinarje in različne poklice v zdravstvu. Nekatere ustanove, kot so knjižnice in gledališča, bodo zaprle svoja vrata, povsod pa bodo zaposleni kljub stavki poskrbeli za vse nujne naloge.

Vlada se bo tako v februarju očitno soočila še s tremi stavkami: za 12. januar sta začetek stavke napovedala oba policijska sindikata, za dan kasneje sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, 14. februarja pa naj bi se začela še stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo je napovedal Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.