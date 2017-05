Tisoč bi jih v Ljubljani delalo za srbskega tajkuna, čeprav bi plačal mizerno

Napovedi pravijo, da naj bi petzvezdični hotel sredi Ljubljane odprl vrata (in sobe) za goste čez dobre tri mesece, natančneje avgusta. Slavnostno odprtje bo menda septembra, že zdaj pa je povsem jasno, da si je slovenska politična elita, tudi ljubljanska, z županom Zoranom Jankovićem na čelu, ki, razumljivo, tega še zdaleč ne namerava zamuditi, z rdečim obkrožila predvideni datum odprtja na koledarjih.



A do takrat dela v hotelu, ki bo imel 165 sob, od tega osem luksuznih apartmajev, potekajo s polno paro. Pa ne le t. i. hardverska dela, ampak tudi tista, ki so očem bolj skrita. Med ta zagotovo spada tudi kadrovanje.



Po nekaterih podatkih dobro obveščenih se je na razpis za nekaj manj kot stotnijo delovnih mest, kolikor naj bi jih bilo odprtih v prvem ljubljanskem hotelu s petimi zvezdicami, katerega gradnja bo srbsko Delto holding stala 50 milijonov evrov, prijavilo več kot 1200 kandidatov. Po dvanajst na eno delovno mesto. Naval je razumljiv, pogovori s kandidati potekajo, kdor bo dobil delo, bo izvedel, vsaj tako je slišati, kmalu. Že zdaj večina tudi ve, kakšno plačilo jih čaka.



Na opravljivi strani ulice je namreč mogoče izvedeti, da naj bi znašala povprečna plača zaposlenih v najbolj luksuznem hotelu z zvenečim imenom mednarodne verige borih 700 evrov. Malo? Menda krepko premalo za hotel te vrste in v primerjavi s takimi (te vrste) po svetu.



No, pa še to: minimalna plača pri nas znaša dobrih 600 evrov in je še vedno 15 evrov nižja od praga revščine ter 400 evrov višja od najnižje pokojnine. Pač v vednost in ravnanje!



In ko smo že pri plačah: predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič in predsednik Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Mladen Novosel sta na 11. tradicionalnem srečanju te dni pri gradu Mokrice podpisala skupno izjavo o nujnem dvigu plač. Opozorila sta, da je krize konec in da morajo zdaj pravično plačilo dobiti tudi delavci. Ups, pardon, šefa srbskih sindikatov – investitor gradnje ljubljanskega hotela je sicer srbska družba – ni bilo zraven.