Tino Maze boli, da športniki garajo, potem pa doživijo napade

Tine Maze Damjan Terpin je izjavil, da GORICA – Odvetnikje izjavil, da Tina Maze ni pogojevala nastopa na Zlati lisici z 90.000 evri odškodnine, kot je navedla Smučarska zveza Slovenije (SZS) v današnjem sporočilu za javnost, kar bi lahko ogrozilo poslovilno tekmo Tine Maze na Zlati lisici 7. januarja v Mariboru.

»Po pogovoru, ki sem ga imel, se Tina Maze ta čas ne čuti sposobna, da bi na Zlati lisici mahala ljudem po vsem, kar se je zgodilo, ko morajo dva tedna pred tekmo poslušati takšne neresnične zadeve o njej ... V sporočilu SZS je vrsta neresničnih trditev, ki črnijo ugled in njeno dobro ime ter uničujejo praznik, ki smo ga pripravili za slovo največje slovenske športnice in gotovo največje smučarke 7. januarja v Mariboru. Zakaj se je SZS odločila za ta korak ne vem, je neumno, nedostojno in nesmiselno,« je navedel Terpin.

Boli jo, da športniki garajo, potem pa doživijo napade

»Tina je ogorčena in razočarana, ker jo boli, da športniki delajo in garajo, potem pa doživijo napade. Želimo le opravičilo za okrnjen ugled, toda glede na vse bo potrebna tožba, saj je Tina Maze svetovni fenomen, ne le zgolj slovenski. Stvar je zaokrožila svet, Predstavljena kot požrešna oseba, ki hoče le denar, kar so jih na SZS skušali ves čas naprtiti. Moralne škode ni mogoče več popraviti, materialne pa je za več sto tisoč evrov. Mi ne nameravamo biti več tarča majhnih ljudi, ki so v ozadju tovrstnih napadov,« je med drugim pojasnil Terpin.

15.000 ali 90.000 evrov?

Terpin je v kronologiji dogodkov, ki so pripeljali do današnjega vrelišča, izpostavil pismo življenjskega sopotnika in vodje nekdanje Tinine ekipe Andree Massija direktorju SZS Jošku Križanu s 30. novembra zvečer. V njem po Terpinovih navedbah ni bilo nobenega zapisa, da Tina ne namerava obleči dresa slovenske reprezentance, če ne dobi odškodnine. »Tega ne bi nikoli naredili, ker je neumno. Nikoli ni zahtevala 90.000 evrov za odškodnino ... Zapisano je, da naj bi, če obleče dres s SZS, dobila 15.000 evrov odškodnine od sponzorjev zveze, izvzeti so tisti, ki so že njeni sponzorji. Ni bilo izsiljevanj ali pogojevanj,« je pismo strnil Terpin.

Po navedbah Terpina je Joško Križan odgovoril šele 9. decembra, 10 dni pozneje, »ko je že tekla voda v grlo. Napisal je najprej, da se zahvaljuje za poslan predlog. Med 9. decembrom in današnjim dnevom je prišlo do manipulacij nekaterih ljudi na SZS kot že pred kakšnimi osmimi leti. Zato je tudi potrebovala odvetnika, zaradi SZS, ne zaradi napadov od zunaj. Križan je napisal, da se zahvaljuje za predlog in da bo o znesku treba razmisliti, ker so programi zveze že zaokroženi in zaključeni. Predlog SZS je bil, da obleče reprezentančni dres in za to ne dobi nič, je povedal Terpin.