Tinkaro bodo operirali še pred prvim rojstnim dnevom

LAŠKO – Da Slovenci znamo stopiti skupaj, kadar kdo potrebuje pomoč, smo dokazali že velikokrat. Nov dokaz za to je osemmesečna Tinkara Polanc iz Laškega, ki se je Andreji Dermota in Robiju Polancu, članu enega najbolj priljubljenih ansamblov, Okroglih muzikantov, rodila maja lani. Doma je na sestrico težko čakal bratec Izidor. A družinsko srečo je za hip skalilo spoznanje, da s Tinkaro ni vse, kot bi moralo biti. Rodila se je namreč z zelo redko genetsko boleznijo apertovim sindromom, za katerega sta očka in mamica prvič slišala v porodni sobi. Porodničar je takoj opazil Tinkarino spremenjeno obliko glavice in zraščene prstke na rokah in nogah. Da bi bilo lahko s plodom kar koli narobe, ni pokazal noben ultrazvok, niti pregled nuhalne svetline in niti ginekolog, ki je opravil morfologijo, ni opazil nič. To bi namreč, pravijo starši male Tinkare, lahko razkril le pregled celotne genetike. Pa bi opravila tudi to, če bi vsaj malo slutila, da ni vse v redu. A ker medicina napreduje, je bilo hitro jasno, da ni vse tako črno, kot se zdi. Po drugi strani so se zavedali, da bodo lahko Tinkari do normalnega videza pomagali le z lepotnimi posegi, ki so običajno samoplačniški, povrhu pa jih izvajajo samo v tujini. Prva Tinkaro čaka v Franciji, kjer ji bodo operirali lobanjske kosti.

Še posebno prisrčno je bilo pismo družine z dvema sinovoma, ki sta Tinkari pisala, da so se odpovedali pici in denar namenili njej.

Izjemni odziv iz vse Slovenije

Andreja in Robi nista pomišljala niti za trenutek, da ji tega ne bi omogočila, hkrati pa se je vanju naselil strah, kako bosta vse to finančno zmogla, saj je Andreja brezposelna, Robi pa se preživlja izključno z glasbo. Ker pa so Okrogli muzikantje že velikokrat pomagali drugim in se udeleževali dobrodelnih koncertov, so dobili idejo, da bi enega organizirali tudi sami. Tokrat za Tinkaro. Rečeno, storjeno. Ko so se po Laškem in okolici pojavili prvi plakati, smo se v zgodbo vključili tudi mi, za nami pa še številni drugi mediji. Vsi z enim namenom, da bi za Tinkaro pomagali zbrati čim več denarja, saj je ne čaka le ena, ampak do njenega 15. leta vsaj kakšnih deset operacij. »Odziv je bil res neverjeten in Tinkara ni združila samo Laščanov, temveč vse Slovence in tudi mnoge v tujini, kjer smo nastopali,« pravi Robi, ki hčerkice zaradi njenega videza ne pomiluje, temveč jo obravnava kot enakovredno njenim vrstnikom. Ravno s tem, da Tinkare ne skrivata pred ljudmi, da sta se pogumno izpostavila v javnosti in marsikomu odprla oči, da se vsi porodi pač ne končajo srečno in gre lahko kaj narobe, sta se mnogim prikupila. Gre za pogum in tudi spreminjanje stereotipov v naši družbi. In to je vredno občudovanja.

Najprej posegi na lobanji

»Res sva hvaležna vsem, ki ste poslali donacije prek Krambergerjevega sklada. Nekateri tudi javno, na našem koncertu v Laškem. Tako so, denimo, članice skupine M.J.A.V. to storile kar na odru v dvorani, ki je bila tako polna, da je pokala po šivih,« nam pove Robi, hvaležen vsem nastopajočim, ki so se odpovedali honorarju.

Da bi bilo lahko s plodom kar koli narobe, ni pokazal noben ultrazvok, niti pregled nuhalne svetline in niti ginekolog, ki je opravil morfologijo, ni opazil nič.

»Sledile so številne druge, tudi solo akcije. Za Tinkaro so v Laškem organizirali dobrodelni tek, denar so ljudje res zbirali na najrazličnejše načine, vseh donatorjev ni mogoče našteti. Najbolj ganljiva pa so bila pisma, ki so jih Tinkari pošiljali otroci in njihovi starši, ki otroke tako učijo, da je treba ljudem pomagati. Kakšnih 30 smo jih prejeli. Še posebno prisrčno je bilo pismo družine z dvema sinovoma, ki sta Tinkari pisala, da so se odpovedali pici in denar namenili njej,« pove mamica Andreja, ki jo zdaj prihodnost njene hčere ne skrbi več toliko. Na prvo operacijo v Francijo bo družina odpotovala konec marca ali na začetku aprila, torej še pred Tinkarinim prvim rojstnim dnem. »Tam ji bodo operirali zadnji del lobanje tako, da jo bodo razširili, da lobanjske kosti pozneje med rastjo ne bodo ovirale možganov,« razložita. Sledila bo operacija prednjega dela lobanje, prihodnje leto pa naj bi ji operirali tudi zraščene prstke in jih ločili. Pri dveh letih bo na vrsti razklano nebo, pri šestih obraz, vmes pa še kup drugih lepotnih posegov. Staršev pa ne skrbi več, kako jih bodo plačali. Veliko vas je, ki ste Tinkari omogočili, da se ji, ko bo v najbolj občutljivih letih, ne bo treba obremenjevati z videzom.