Tinino življenje je viselo na nitki

Tino Belej poznajo številni Laščani, saj jo videvajo na različnih prireditvah, ki jih organizira javni zavod STIK Laško, v katerem je zaposlena že nekaj let. Njeno delo je pestro in posveča se mu z vso odgovornostjo. Dela na številnih projektih, povezanih s kulturo in turizmom. Toda njeno življenje je pred dobrimi devetimi leti viselo na nitki.

»Dobro se spomnim, zima se je že bližala koncu, ko sem čez noč opazila, da so se mi oči oziroma beločnice obarvale rumeno. Seveda je bil to znak, da je nekaj hudo narobe, zato sem šla k osebnemu zdravniku. Ta me je nemudoma napotil v celjsko bolnišnico, kjer so me zadržali čez vikend in v tem času opravljali različne preiskave. Jasno je bilo, da je stanje zelo resno, saj so moja jetra odpovedovala,« se tistih dni spominja Tina Belej, ki je bila takrat stara komaj 22 let. Iz Celja so jo nato premestili v ljubljanski klinični center. »Povedali so mi, da je zame edina rešitev transplantacija jeter in nadaljevali preiskave, predvsem pa poskušali odkriti, zakaj so jetra sploh odpovedala. Vzroka niso našli. Zame je bil to velik šok, sploh zato, ker nikoli prej nisem imela nikakršnih težav z zdravjem in tudi živela sem dokaj zdravo,« pripoveduje naša sogovornica, ki je upala, da se bo morda stanje vendarle še izboljšalo. A se ni. Nasprotno. Situacija je bila iz dneva v dan bolj kritična.

