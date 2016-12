Tina Maze bo nastopila v Mariboru, a z dresom brez napisov pokroviteljev

LJUBLJANA – Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze bo nastopila 7. januarja v veleslalomu na Zlati lisici v Mariboru, vendar brez napisov oziroma oznak sponzorjev. Gre za dogovor, ki sta ga danes v Ljubljani predstavila pravna zastopnika Smučarske zveze Slovenije Barbara Kürner Čad in Tine Maze Damijan Terpin.

Nesoglasij med krovno nacionalno smučarsko organizacijo in samostojno ekipo slovenske šampionke Team to aMaze tako ni več. Dosežen je dogovor med smučarsko zvezo in Tino Maze. Tina Maze bo nastopila na Zlati lisici v svojem dresu, brez oznak sponzorjev tako smučarske zveze kot tudi brez oznak svojih sponzorjev. S tem so se strinjali tudi sponzorji Smučarske zveze Slovenije. Formalni odnosi so s tem urejeni, SZS bo upošteval dogovor, je predstavila pravna zastopnica SZS Kürner Čadova, kar pomeni, da bo smučarska zveza Mazejevo prijavila na tekmo.

Zadovoljni, da je nesoglasij konec in da so dosegli dogovor o poslovilnem nastopu olimpijske in svetovne prvakinje na tekmi svetovnega pokala v Mariboru, so tudi v ekipi Tine Maze.

Upoštevaje dejstvo, da Tina Maze ni tekmovala na tekmah svetovnega pokala alpskih smučark že vse od marca lani, je za zdaj odprto le vprašanje, katero startno številko bo nosila na startu prve vožnje veleslaloma. Mazejeva želi, da bi upoštevali njene dosežke veleslalomske prvokategornice ter da bi nastopila s čim boljšim startnim izhodiščem.

Tinin odvetnik: »Tina je zadovoljna, da smo dosegli dogovor«

»Veliko zaslug za dosežen dogovor gre tudi kolegici Barbari Kürner Čad, ki je sodelovala pri teh pogajanjih in sklenitvi sporazuma. Do tega je prišlo predvsem zato, ker si Tina srčno želi, da svojo kariero proslavi na domačem terenu. Zadovoljna je, da bo lahko nastopila na domačih tleh pred svojimi navijači v Sloveniji, kjer jo imajo ljudje radi, in si želi ta dober odnos, ki ga imajo ljudje do nje, povrniti na najboljši možni način. Žal je prišlo do situacije, ki jo poznate, prav pred tem nastopom, zato je bilo potrebno z moje strani in kolegice Kürner Čadove ustrezno potrpljenje in volja, da smo ta zaplet glede nastopa v Mariboru rešili tako, da so po eni strani zadovoljni zlati pokrovitelji SZS in se strinjajo, da nimajo drugih finančnih obveznosti, po drugi stran pa bo Tina nastopila s svojim dresom brez pokroviteljskih oznak, tudi svojih pokroviteljev. Znano vam je, da je bila Tina kot nosilka šampionskega statusa že nekaj časa upravičena do svojega dresa. Nekaj časa je na njem nosila tudi verze Prešernove Zdravljice in ta dres ji veliko pomeni. Zanjo je bilo glavno vodilo, da pridemo do nekega dogovora ne glede na vse, kar se je dogajalo in kljub prizadetosti nje in Andree Massija,« je glede dogovora med obema stranema dejal Terpin.

»V detajle pogodbe ne bi šli, čeprav smo razkrili vse, kar je treba. Tina Maze se bo na ustrezen način javno zahvalila vsem zlatim pokroviteljem SZS, ki vsa ta leta podpirajo slovensko alpsko smučanje, seveda pa se bo zahvalila tudi svojim pokroviteljem in vsem tistim, ki so ji pomagali ob njeni dolgi in uspešni športni karieri,« je še dodal Terpin.