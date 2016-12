Tim nikoli ni prižgal petarde

LJUBLJANA – Uporaba petard je pri nas prepovedana že od leta 2008, a se zdravniki vsako leto še vedno srečujejo s poškodbami, zaradi katerih so številni, predvsem mladi, zaznamovani za vse življenje. Poškodovanega dela telesa preprosto ni mogoče povrniti v prvotno stanje, zato zdravniki in policisti tudi letos opozarjajo na posledice nepremišljene uporabe pirotehnike in skupaj s slovenskim motokrosistom Timom Gajserjem, letošnjim ambasadorjem akcije Bodi zvezda, ne meči petard!, ki je zaposlen pri policiji, predvsem mlade pozivajo k varni rabi pirotehnike, če jo že morajo uporabljati.



Kljub prizadevanjem in ozaveščanju javnosti o posledicah in poškodbah, ki jih povzroči nevarna raba pirotehnike, ta vsako leto povzroča poškodbe, opozarja Daniel Jug iz sektorja splošne policije na Generalni policijski upravi. Poškodovanci so zlasti mladi, nekateri utrpijo hude poškodbe, s katerimi morajo živeti vse življenje. Predstojnik kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Uroš Ahčan je povedal, da so lani obravnavali 15 poškodovancev, trije so ostali trajno invalidni. Nevarna uporaba pirotehnike lahko povzroči številne poškodbe. Te so različne: od manjših opeklin brez večjih funkcionalnih posledic do obsežnih poškodb roke, poškodovani so lahko kosti in vsa mehka tkiva, lahko se konča tudi z amputacijo uda, izgubo vida in sluha. Ob zvokih zelo velike jakosti se lahko raztrga bobnič, kljub terapiji ob nenadni naglušnosti je bitka nemalokrat izgubljena, saj so lahko posledica nepovratne okvare na celični ravni, na katere težko vplivamo.



Težko življenje brez udov



Resnost poškodbe je po Ahčanovih besedah odvisna predvsem od vrste pirotehnike, pri čemer je kot posebno nevarne izpostavil domače predelane in sestavljene pirotehnične izdelke. »Življenje brez prstov ali brez roke je težko življenje,« opozarja Ahčan in še, da je bilo lani 61 odstotkov poškodovancev mlajših od 20 let!



Pri uporabi pirotehnike sta potrebni zbranost in predvsem odsotnost psihoaktivnih snovi – tako kot pri vožnji! Če se človek vendarle poškoduje, mu je treba dati prvo pomoč, mu čisto obvezati rano in zaustaviti krvavitev, potem pa ga odpeljati k zdravniku, opozarja Ahčan, saj lahko le kirurg oceni resnost poškodbe. Zelo pomembna sta preventiva in ozaveščanje že v vrtcu in šoli, pravi Ahčan in kot pozitiven primer izpostavlja lanskoletno preventivno akcijo v Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani, kjer so med drugim v času odmora dijakom na desno roko nataknili vrečko, da so lahko izkusili, kakšen je občutek življenja brez roke. Mladi velikokrat vzornike iščejo v uspešnih športnikih, kot je Tim Gajser, letošnji ambasador akcije Bodi zvezda, ne meči petard!. Povedal je, da v življenju nikoli ni prižgal petarde, mladim pa svetuje, naj si izberejo pametne zadolžitve, športne aktivnosti in podobno, da ne bodo imeli časa za neumnosti. »Ko vržeš petardo, le poči, prestrašijo se živali pa tudi ljudje.«



Strupene kovine v zraku



Pa ne le to: pirotehnika vpliva tudi na kakovost zraka. Na ministrstvu za okolje in prostor opozarjajo, da ognjemeti in druga pirotehnična sredstva vplivajo na koncentracije prašnih delcev PM10: te so v prazničnem času, predvsem v silvestrski noči, močno povišane. Ognjemeti povzročajo kratkotrajno izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, dušikovih oksidov in žveplovega dioksida. Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni in vsebujejo strupene težke kovine, na primer stroncij, barij in svinec. Če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot en teden. Onesnaževala so emitirana v zrak v le nekaj urah, kar povzroči goste oblake zelo drobnih delcev, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, spremljajo pa jih lahko tudi povišane koncentracije drugih onesnaževal v zraku. Izpostavljenost emisiji onesnaževal, ki jo povzroča ognjemet, lahko pri občutljivejših skupinah, kot so otroci in kronični bolniki, sproži močnejši astmatični napad. Drobni delci, ki vsebujejo kovine, povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh. Navkljub opozorilom nepremišljena raba pirotehnike vsako leto povzroča poškodbe. Lani je bilo kar 61 odstotkov poškodovancev mlajših od 20 let!

Od 26. decembra do 1. januarja



Po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena med 19. in 31. decembrom, uporabljajo pa se lahko med 26. decembrom in 1. januarjem. Pirotehnične izdelke prve in druge kategorije lahko uporabljajo mladoletniki, stari od 14 oziroma od 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Prodaja, posest in uporaba izdelkov druge in tretje kategorije, katerih glavni učinek je pok in med katere spadajo predvsem petarde, pa je prepovedana. Pirotehniko, ki povzroča hrup, je prepovedano uporabljati v strnjenih naseljih in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih potniškega prometa in na površinah, kjer potekajo prireditve. Globe za kršitve so od 400 do 1200 evrov. Če pirotehniko že morate kupiti, to storite v trgovinah, ki imajo dovoljenje ministrstva za notranje zadeve, na izdelku preverite oznako CE, pred uporabo dobro preberite navodilo proizvajalca, ki mora biti v slovenskem jeziku.