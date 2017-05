Thompsonov koncert v Mariboru prepovedali!

MARIBOR – Mariborska upravna enota je upoštevala predlog Policijske uprave (PU) Maribor za prepoved koncerta Marka Perkovića Thompsona, ki bi moral biti to soboto v Festivalni dvorani Lent v Mariboru.

Kot smo že poročali včeraj, naj bi policija razpolagala z informacijami, ki kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih dejanj. Ni se zgodilo prvič, da so organizatorji morali odpovedati koncert Thompsona. Konec aprila so koncert odpovedali tudi v Avstriji.

Mariborski koncert, za katerega je bilo na voljo 1200 vstopnic, je bil razprodan. Problematična pa naj bila predvsem prodaja vstopnic v Avstriji in na Hrvaškem, od koder naj bi v Slovenijo pripotovali njegovi najbolj goreči privrženci. In prav ti naj bi po oceni slovenskih organov lahko povzročali težave. Toda organizator Miran Trol je za mariborinfo.com dejal, da je bilo v tujino prodanih le 28 kart, od tega 7 na Hrvaškem in 21 v Avstriji. Kot nam je še uspelo izvedeti, bo Trol še danes podal pritožbo.

Trol je še povedal, da ima zaradi prepovedi koncerta podlago za tožbo, čeprav je tudi proti njemu že nekdo podal kazensko ovadbo, ki pa je bila od policije že zavrnjena kot neutemeljena. Thompsonu njegovi največji kritiki očitajo simpatiziranje z ustaštvom, fašizmom in nacizmom, on pa vse skupaj ostro zavrača in pravi, da je zgolj hrvaški domoljub.

Na isti dan, kot je bil predviden Thompsonov koncert v Sloveniji, bo na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču nastopila tudi razvpita Srbkinja Ceca.