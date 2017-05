Thompson, Ceca in Bora Đorđević

Prihajajočo soboto sta se v Sloveniji obetala dva koncerta (zlo)glasnih zvezdnikov iz bivše Juge, Thompsona in Cece. Prvi, njegovo pravo ime je Marko Perković, poveličuje nacionalizem in ustaštvo – vsepoveden je že verz Sjajna zvijezdo iznad Metkovića, pozdravi nam Antu Pavelića –, druga, ta sliši na ime Svetlana Ražnatović, je utelešenje turbofolka, ob tem pa še vdova srbskega paravojaškega vodje, deklariranega vojnega zločinca in kriminalca Željka Ražnatovića - Arkana, ter tudi sama vpletena v škandale, posedovanje orožja je priznala, obtožbe o sodelovanju pri atentatu na premiera Zorana Đinđića so umaknili. In, mimogrede, leta 1991 je v četniški opravi korakala po Vukovarju. Skratka, oba sta prava cukrčka.



Čeprav se za Thompsonov koncert ve že dolgo, so mariborski policisti, očitno zadnja linija obrambe, šele v začetku tega tedna predlagali mestni upravni enoti, da ga prepove zaradi varnostnega tveganja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«