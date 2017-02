Terna zadela Melanijin dom

SEVNICA – Sreča v obliki 500 evrov se je tokrat nasmehnila vitalni in mladostni upokojenki Bronislavi Jene, ki živi v trenutno najslavnejšem bloku. To je blok v Naselju heroja Maroka 27, kjer je svojčas živela družina Knavs in zdajšnja prva ameriška dama Melania. Njeno stanovanje je nasproti nekdanjega Knavsovega, zato ni čudno, da novinarji kar naprej trkajo na njena vrata. »Sprašujejo stvari, o katerih je že zdavnaj vse povedano,« je malce nejevoljna Slavka, kot ji pravijo, a je zadovoljna, da je blok pred dvema letoma dobil vsaj novo fasado in ni tako obledel kot nekoč. »Stanovalci se šalimo, da bi lahko nekaj za fasado prispevala tudi Melanija,« se smeje tokratna nagrajenka nagradne igre Terna, ki je na časopis naročena že 18 let. V njem prebere vse; najprej pogleda karikaturo pa črno kroniko prebere, rešuje križanko in zelenjavni kotiček ji je všeč. Kako tudi ne, saj je tudi sama strastna vrtnarica. Svoj vrt obdeluje 10 kilometrov stran iz Sevnice in, kot pravi, ni večjega zadovoljstva kot pobirati pridelek z domačega vrta. Upokojenka nekdanje največje sevniške tovarne, Jutranjke, prav tiste, v kateri je delala tudi Melanijina mama Amalija, v prostem času rada hodi, kar se pozna tudi na njeni gibčni postavi.



Terna in z njo 500 evrov je prišla ravno pravi čas, saj je pokojnina skromna, v februarju pa mora registrirati vozilo. »Tudi če bo še kaj ostalo, bom z lahkoto porabila,« se smeji Slavka, ki je vdova in ki ne pozabi pohvaliti dostavljavca oziroma raznašalca Slovenskih novic. »Moram ga pohvaliti, je vesten, priden, in tudi če je sneg ali led, pride ob isti uri kot poleti,« pove dobitnica terne.