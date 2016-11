Terna v deželi suhe robe

RIBNICA – »Takega sesalnika še nisem imela, tako da me prav zanima, kako bo deloval,« pravi Vida Marija Knavs iz Goriče vasi pri Ribnici, zadovoljna, da so ravno pri njih pod Ternino nalepko našli posebno nagrado, robotski sesalnik roomba 651. »Stanovanje je dovolj veliko, da bo taka pomoč dobrodošla,« pravi dolgoletna naročnica Slovenskih novic, ki časopis z veseljem prebere od zadaj naprej. Vendar pa pri njih najbolj brani slovenski dnevnik najprej prelista njen mož, ki je bolj zgodnje sorte. Še pred zajtrkom reši sudoku v časopisu, kar pa nje niti malo ne moti, saj teh miselnih nalog skupaj s križankami, ki so zelo priljubljene med upokojenci, ne rešuje. »Prebiram knjige in s športom se ukvarjam,« pravi vitalna 66-letnica, ki redno hodi in telovadi. Človek pač mora ohranjati gibčnost in vitalnost telesa in duha. Vida Marija Knavs je bila vse življenje gospodinja, ki je skrbela ne samo za tri, ampak štiri vogale pri hiši. »Ni bilo možnosti, da bi šla v službo,« pravi gospa, ki je z možem zgradila hišo in vzgojila tri otroke, ki so zdaj že odrasli. Mož pa je bil celotno aktivno obdobje – z izjemo enega leta – na delu v tujini. »To je posebno življenje, a se ga navadiš,« pravi gospa, ki je, ko pogleda sedanji čas, ko sta z možem skupaj in živi v hiši več generacij, zadovoljna, saj jim je »kar dobro«.