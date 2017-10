Temperature se bodo približale ledišču

LJUBLJANA – V naslednjih dneh nas čaka prava ohladitev. Danes bo na vzhodu države še večinoma sončno, drugod pa se bo pooblačilo, medtem ko bo na Primorskem in Notranjskem občasno že rahlo deževalo.

Kot napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso), se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija, ponoči pa se bo dež na zahodu okrepil in zajel večji del države. Petek bo sprva oblačen s padavinami, ob morju bodo zjutraj tudi nevihte. Dopoldne bodo padavine od severa postopno ponehale, delno se bo zjasnilo, a ploh še ne bo povsem konec. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Blizu ledišča

Za vikend pa se nam obeta ohladitev. Kot je razvidno s slikovne vremenske napovedi, bo sobotno jutro precej hladno. Temperature se bodo gibale od ledišča do pet stopinj Celzija, le ob morju bo kakšna več. Po nižinah bo megla, ponekod bo mogoča slana, dnevne temperature pa ne bodo več tako visoke kot doslej. »V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, mogoče bodo manjše krajevne padavine. Od ponedeljka do petka bo suho jesensko vreme, jutra bodo sveža, najvišje dnevne temperature pa bodo okoli 15 stopinj Celzija ali malo več,« so napovedali.