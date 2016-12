Temperatura se je spustila z -15,1 na –23,7

Vremenske razmere z izrazitimi temperaturnimi inverzijami in povečanimi izpusti zaradi ogrevanja povzročajo čezmerno onesnaženje zraka z delci PM10 v celinski Sloveniji. Kaj je to PM10?



Premer delcev največkrat opišemo z izrazom aerodinamični premer. Definiran je kot premer okroglega delca z gostoto 1 g/cm3. To pomeni, da se v zraku obnaša kot vodna kapljica definiranega premera. Delci enake oblike in velikosti, toda različne gostote imajo različen aerodinamični premer.



Delci, ki imajo aerodinamični premer manjši od 10 µm, prodrejo v dihalne poti (respirabilni delci). Pri tem oznaka PM (angleško particulate matter) pomeni delce, UFP pa zelo fine delce (ultra fine particles).

Napoved Suho vreme se bo še nadaljevalo, v gorah bo postopno hladneje. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Vremenski obeti od 15. do 20. decembra Naši kraji bodo še naprej pod vplivom območja visokega zračnega tlaka, ki se bo ob koncu prihodnjega tedna predvidoma še nekoliko okrepilo. Nadaljevalo se bo suho vreme, po nižinah bo možna megla ali nizka oblačnost. V gorah bodo temperature spet bolj zimske.





Vsak posameznik, ki zmanjša onesnaženost, šteje



Glavni vir delcev PM10 je zgorevanje trdih goriv v gospodinjstvih in komercialnem sektorju, predvsem zaradi uporabe lesa v neučinkovitih starih kotlih na trdna goriva ali v drugih napravah z neoptimalnim zgorevanjem lesne biomase. Največji delež onesnaženja v tem času povzročajo povečani izpusti iz individualnih kurišč. ARSO vsak dan opozarja na povečane koncentracije: http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html. Najvišje koncentracije so na koncu prve dekade decembra izmerili na merilnih mestih v Celju, Zagorju, Trbovljah in Ljubljani, v SV delu Slovenije so bile nižje, vendar še vedno nad mejnimi vrednostmi. Na Primorskem so pod mejnimi vrednostmi.

13. december 2001 Od vzhoda nas je doseglo višinsko jedro hladnega zraka, zato se je občutno ohladilo, sneženje pa je čez dan ponehalo. Na Kredarici se je temperatura od 7. do 21. ure spustila z –15,1 °C na –23,7 °C, na Voglu z –8,2 °C na –16,2 °C, na Lisci z –8,5 °C na –15,0 °C, na Vojskem z –6,3 °C na –14,8 °C in v Lescah z –2,8 °C na –12,4 °C.

ARSO priporoča prebivalcem, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, ne kurijo na prostem, uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil.



Z vidika varovanja zdravja priporočajo, da občutljivejši ljudje (odrasli in otroci s kroničnimi boleznimi dihal in srca, starejši) ne izvajajo napornejših fizičnih aktivnosti na prostem. Stanje je slabo tudi marsikje v ruralnem okolju tako, da je treba paziti na zdravje tudi pri delih v kmetijstvu in gozdarstvu, ki potekajo v tem času na prostem.



Svetovni dan tal



Peti december je razglašen za svetovni dan tal. Strategija za varstvo tal jih opredeljuje kot vrhnjo plast zemeljske skorje, ki jo sestavljajo mineralni delci, organska snov, voda, zrak in živi organizmi. Zagotavljajo preskrbo s hrano, biomaso in surovinami, so temelj za človeške dejavnosti in krajine ter arhiv dediščine.



Tla imajo ključno vlogo kot življenjski prostor in genski sklad. Letošnji svetovni dan tal poteka pod geslom Tla in stročnice, simbioza za življenje. Degradacija tal neposredno vpliva na kakovost vode in zraka, biološko raznovrstnost in podnebne spremembe.



Pred zimo pobeliti debla in veje



Letni časi se spreminjajo in toplota se zaleze v zimske dni. To moti zimsko mirovanje rastlin in zato so sadne rastline pogostokrat neprimerno pripravljene na nizke temperature zraka, ki pridejo pozimi.



Beljenje debel in spodnjega dela ogrodnih vej je bilo včasih redno sadjarjevo opravilo jeseni in zgodaj spomladi. S tem preprečimo prezimovanje in razvoj različnim škodljivcem in boleznim, ki se skrivajo v razpokah lubja, ter zaviramo prezgoden pretok hranil po rastlini in s tem pokanje lubja. Vse do konca januarja je priporočljivo z apnenim beležem pobeliti debla in debelejše veje marelic.