Telekom znova večinski lastnik Planet TV

LJUBLJANA – Telekom Slovenija in grška Antenna Group sta v četrtek sklenila dogovor o nadaljnjem skupnem sodelovanju v družbi Antenna TV SL, ki izdaja televizijski program Planet TV in je v prisilni poravnavi. Lastnika nameravata dokapitalizirati družbo, in sicer tako, da bo Telekom postal njen večinski lastnik.

Telekom Slovenija bo po povečanju osnovnega kapitala družbe Antenna TV SL neposredno ali prek svoje odvisne družbe večinski lastnik izdajatelja Planet TV postal po izpolnitvi določenih pravnih pogojev. Antenna Group bo v družbi tudi v prihodnje aktivno sodelovala pri uresničevanju strateških usmeritev.

Podpora obeh lastnikov

Obe strani ocenjujeta, da bo do omenjenih sprememb prišlo predvidoma do konca letošnjega leta, ob tem pa izražata svojo zavezanost podpori poslovanju družbe Antenna TV SL tudi v obdobju pred dokončno uveljavitvijo lastniških sprememb.

Kot je Telekom še zapisal v današnjem sporočilu za javnost, ki ga je objavil na Seonetu, sta lastnika Antenne TV SL prepričana, da lahko družba premosti trenutne finančne težave in posluje tako, da bo še naprej krepila položaj Planet TV na slovenskem medijskem trgu. »Pri tem bo Antenna TV SL imela polno podporo obeh lastnikov tako pri zagotavljanju potrebnih sredstev kot strateških storitev,« so dodali.

Prisilka

Družba Antenna TV SL je od 20. julija v prisilni poravnavi. Postopek je predlagal Telekom Slovenije, 49-odstotni lastnik te družbe, preostanek katere je v lasti Antenne Group (prek družbe Antenna Slovenia).

Telekom Slovenije in grška medijska multinacionalka Antenna Group sta skupno družbo, ki upravlja televizijski program Planet TV, ustanovila februarja 2013. Televizijski kanal Planet TV je sicer leta 2012 začelo izdajati Telekomovo hčerinsko podjetje Tsmedia.

Antenna je bila ustanovljena v Grčiji leta 1988 in je v zasebni lasti družine Kyriakou. Razvila se je kot mednarodna skupina, osredotočena na področja brezplačne TV (free-to-air), plačljive TV, radia, glasbe, izdajanja revij, televizijske produkcije in digitalnih medijev. Posluje v Grčiji, na Cipru, v Srbiji, Črni gori, ZDA, Evropi in Avstraliji.