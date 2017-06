Telefoniranje na počitnicah v EU bo cenejše, a pozor

Uporabniki mobilnih naprav bodo lahko letošnji oddih v državah Evropske unije preživeli brezskrbneje kot lani, saj nova uredba Evropske komisije uvaja poenotenje cen mobilnih storitev v gostovanju z EU-tarifo s tistimi na domačem trgu. Doslej so mobilni operaterji lahko obračunali določen pribitek na storitve, opravljene v državah EU, kar s 15. junijem 2017 odpade. Vseeno je v uredbi tudi nekakšna varovalka, ki ji pravijo Politika poštene uporabe (PPU), s katero lahko operater omeji porabo zakupljenih količin brez plačila pribitka. Ta odločitev je na strani operaterja, in kot je videti iz odgovorov, ki smo jih dobili od A1 Slovenija, Telekoma Slovenije, Telemacha in T-2, so te odločitve različne.

Kot so nam povedali v Telekomu Slovenije, bodo lahko njihovi uporabniki zakupljene enote mobilnih storitev v Sloveniji uporabljali pod enakimi pogoji tudi v območju z EU-tarifo. Izjema so enote, zakupljene znotraj njihovega omrežja. Bodo pa naročniki nekaterih paketov lahko v tujini brez plačila pribitka uporabili le določen del zakupljenega prenosa. Kot je s seznama videti, gre za pakete, ki vključujejo večjo količino podatkovnega prenosa. Recimo naročniki paketa Enostavni A, ki vklju- čuje 500 enot, pa te omejitve ne bodo imeli. Podobno politiko imajo pri Telemachu in T-2. A1 Slovenija je ubral drugo pot in sporočil, da bodo z današnjim dnem kot edini pri nas vsem naročnikom govornih paketov omogočili uporabo čisto vseh zakupljenih količin – tudi prenosa podatkov – v času gostovanja v državah EU in Evropskega gospodarskega območja (EEA). Na koncu opozorimo, da ta pocenitev velja samo za mobilno gostovanje v državah Unije, kjer velja EU-tarifa, in ne denimo v Srbiji, ZDA in drugih neevropskih državah. Pri Telemachu zato vsem, ki potujejo v države zunaj EU, svetujejo izklop prenosa mobilnih podatkov med gostovanjem. Imajo pa njihovi naročniki družine mobilnih paketov Več možnosti brezplačne uporabe 60 milijonov brezžičnih omrežij v sklopu storitve UNIFI Travel, so nam še namignili v Telemachu.