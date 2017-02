Tega nismo pričakovali! Zjutraj bomo lahko odmetavali sneg

LJUBLJANA – Prav lahko se zgodi, da nas bo zjutraj spet pričakal sneg, kar je slaba novica predvsem za tiste, ki se v službo odpravljate z avtom. Ponoči bo namreč oblačno ter ponekod tudi megleno s padavinami. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo postopno spuščala.

Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Jutri bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne od severozahoda postopno slabele. Meja sneženja bo večinoma na okoli 500 metrih nadmorske višine, ponekod pa se bo ob močnejših padavinah spustila tudi do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki se bo popoldne še okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj.

Torek in sreda bosta suha, nadaljevanje tedna pa bo večinoma suho, a hladnejše.

Je tudi vas presenetil sneg? Sporočite nam.