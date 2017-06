Tatjani 250, Mojci pa 1000 Terninih evrov

JUROVSKI DOL – Čeprav se je poletna Terna, že dobro znana nagradna igra Slovenskih novic, začela šele ta ponedeljek, je kot poletna nevihta: treska in treska ter prinaša nagrade, drugo za drugo. Naše bralke in bralci se bodo na vrtiljaku sreče vse do sobote, 5. avgusta, potegovali za več kot 12.000 tako praktičnih kot denarnih nagrad, med njimi je mogoče dobiti celo stanovanje v Ljubljani!



Dolgoletna naročnica

Zadnja Ternina nevihta nagrad je tokrat oplazila Jurovski Dol. Če je bil ta kraj v Slovenskih goricah nekoč znan po morilcu dobrotnika Ivana Krambergerja, bo odslej po Tatjani Čuš! Petintridesetletnico smo zmotili med delom, kar kipela je od zadovoljstva, saj v svojem poklicu neizmerno uživa! Odgovorna je za nabavo materiala za 90 zaposlenih v podjetju, ki se v Lenartu ukvarja s proizvodnjo odlitkov za avtomobilsko industrijo. Raznorazna ohišja, ki jih imate v škodah ali volkswagnih, zadovoljno ošvrkne Tatjana, so njihovo maslo! Rada prihaja na delo, zaradi česar je tudi ta dolgoletna naročnica na Slovenske novice lep primer, da so za osebno srečo še kako pomembne tudi ustrezne delovne razmere v sozvočju s kakovostnimi medosebnimi odnosi. Takšen človek že vstane z nasmeškom in se v podobnem slogu vrne domov.



