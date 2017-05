Tankovskega strelišča na dražbi ni kupil nihče

VRHNIKA – Ministrstvo za obrambo je poskušalo v četrtek na javni dražbi prodati nekdanje tankovsko strelišče. A za skoraj 50.000 kvadratnih metrov veliko nepremičnino na Stari Vrhniki, ministrstvo je v oglas zapisalo, da je primerno za investicijo, ni bilo kupca. Zemljišče leži tri kilometre po cesti od lokacije, kjer je požar v Gorenjevem podjetju Kemis povzročil ekološko katastrofo, zračne linije pa še kak kilometer manj.



Ministrstvo za obrambo je poskušalo zemljišče na četrtkovi javni dražbi prodati po izklicni ceni 121.000 evrov. Geodetska uprava ga je ocenila veliko nižje, po njihovem izračunu je vredno le četrtino tega zneska, in sicer 32.000 evrov.



Z ministrstva so nam sporočili, da gre za zemljišče, ki ga niso uporabljali. Iz evidence geodetske uprave pa razberemo, da je največji del (ne)prodanega zemljišča kmetijskega, več kot 30.000 kvadratov. Osemnajst tisoč kvadratov naj bi po oceni geodetske uprave zavzemale površine za oddih, rekreacijo in šport, preostalo pa gozd, ki spada v specifikacijo posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi. Gre za varovalne gozdove, za katere je v gozdnogospodarskih načrtih določen možni posek.



Zgolj špekuliramo lahko, ali je kupce odvrnila cena ali bližina Kemisovega pogorišča ali morebiti določba iz oglasa, v katero je ministrstvo zapisalo: »Kupec predmetne nepremičnine se ob nakupu zaveže, da bo brezplačno in neovirano dovolil vožnjo, hojo itd. v korist parcelne številke 2014/3, k. o. 2001 Stara Vrhnika, oz. na poziv v korist (športnega igrišča) parcelne številke 2014/3, k. o. 2001 Stara Vrhnika, podpisal pogodbo brezplačne zaznambe stvarne služnosti hoje, vožnje itd. v zemljiški knjigi.« Gre namreč za 11.000 kvadratov veliko športno igrišče, katerega uporabnik je obrambno ministrstvo. Kupec, ki bi odštel 121 tisočakov, pa najbrž ne bi bil najbolj vesel, če bi vojska brezplačno in neovirano drvela po njegovi nepremičnini.



Je pa zanimivo, da na ministrstvu pravijo, da tega zemljišča doslej sploh niso uporabljali. Kot pravijo, gre za strelišče, ki ga je »pred osamosvojitvijo nazadnje uporabljala nekdanja JLA«.



Vsekakor pa, če za dražbo niste vedeli in vas nakup mika, še nič ni izgubljenega. Kot so zatrdili, se bodo tudi v prihodnje trudili nekdanje strelišče prodati na javni dražbi.