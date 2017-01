Takšne so razmere po obilnem sneženju

LJUBLJANA – Sneg je povsod po državi povzročil precej težav. Vremenoslovci napovedujejo, da bo do jutra sneženje slabelo in postopno ponehalo, najkasneje na jugu in vzhodu države.

Agencija za okolje opozarja na veliko verjetnost razlivanja meteornih voda. Izdali so opozorilo, da je zaradi zamrznjenih tal, spremenjenih odtočnih razmer in predvidenih obilnejših padavin predvsem v zahodnem in južnem delu države velika verjetnost razlivanja meteornih voda.

Nevarne razmere

Zaradi sneženja se je v petek zgodilo več prometnih nesreč in zdrsov. Na cestah v prestolnici so voznikom pri speljevanju na zasneženih cestah pomagali mimoidoči pešci, avtobuse ljubljanskega potniškega prometa pa so potiskali kar potniki.

Na Hrvaškem vremenoslovci medtem napovedujejo, da bo do zjutraj v posameznih krajih zapadlo približno 25 centimetrov novega snega. Vreme naj bi se danes in v nedeljo postopno umirilo, prihodnji teden pa bodo temperature znova nižje in obetajo se nove padavine.