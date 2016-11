Takšne posledice je ponoči pustila narava: po teh cestah ne boste mogli v šolo

LJUBLJANA - Deževje, ki je Slovenijo pralo ta vikend, je pustilo posledice na prometnicah po vseh državi. Cestišča so poplavljena, Dars pa je objavil, po katerih danes ne boste mogli v službo in šolo.

Popolne zapore cest zaradi poplavljenega cestišča:

- Laško - Šentjur, v Laškem - Trubarjevo Nabrežje;

- Petrina - Mirtoviči v Grivcu;

- Grgelj - Fara pri Žagi;

- LC Blate - Rakitnica.

Vremenoslovci: padavine bodo slabele

Agencija za okolje (Arso) napoveduje, da bo danes oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo padavine še pogoste, popoldne pa bodo slabele. Meja sneženja se bo v severni Sloveniji spustila do nadmorske višine okoli 700 m. Predvsem ob morju bodo krajša sončna obdobja. Najvišje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem od 10 do 15 stopinj C.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami. Meja sneženja bo občasno na okoli 500 m nadmorske višine. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli -2, ob morju 8, najvišje dnevne od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj C.

Po sonce na Primorsko

V sredo in četrtek bo suho vreme, več sonca bo na Primorskem.

Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. V spodnjih zračnih plasteh priteka k nam vlažen in bolj hladen zrak. Danes bo v sosednjih pokrajinah pretežno oblačno z občasnimi padavinami, nekaj sonca bo predvsem ob Jadranu. Jutri bo večinoma oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami.