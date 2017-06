Taksist od Brnika do Ljubljane ogulil tujca

LJUBLJANA – V uredništvo smo prejeli pismo zgroženega bralca, ki denar služi z oddajo apartmajev. K njim dostikrat zaidejo tuji turisti, saj je Slovenija postala izjemno zaželena destinacija. Po svetu jo opevajo kot varno, zeleno deželico, z odlično kulinariko in prijaznimi ljudmi ter neokrnjeno naravo. Tisti, ki k nam pripotujejo po zraku, na Letališču Jožeta Pučnika navadno sedejo v taksi, tujci pa seveda ne morejo vedeti, katera služba je pri nas najugodnejša, in lahko se zgodi, da njihovo naivnost kdo izkoristi. Cene prevozov se sicer gibljejo od 20 do 25 evrov pri večini uveljavljenih ljubljanskih taksi služb. Pri eni so dodali, da je cena odvisna od gostote prometa, a hujših odstopanj navadno ni in jih tudi ne bi smelo biti.

Omenjeni bralec pa je v roke dobil račun za veliko več, in sicer za 60 evrov!

