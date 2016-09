Takoj po morju dobitek

ŠKOCJAN – »Seveda je bila dobitna nalepka veliko presenečenje! Sploh ko smo z družino v nedeljo prišli z morja, v ponedeljek zjutraj pa denarni dobitek,« ni mogel skriti zadovoljstva Ivan Dulc iz Stranj pri Škocjanu. Z ženo Marijo imata Slovenske novice naročene že zelo dolgo, gotovo 20 let, in jutra brez tega časopisa si ne moreta niti zamisliti.



»Najprej jih preberem jaz, potem še žena. Zjutraj pri kavi je vedno čas za novice in ta kombinacija res najbolj prija. Pravzaprav si ne predstavljam, da Novic ne bi imel. Zadnjič, ko sta bila dva dneva prosta zaradi praznikov, sem jih kar pogrešal,« je priznal sogovornik, ki časopis prebere od začetka do konca, prav tako priloge, reši tudi križanke. Ivan pravi, da iger na srečo ne igra, je pa pošiljal križanke, a kakšne sreče ni bilo, toda nekaj manjših dobitkov je že zadel pri Terni. Tudi teh se je razveselil, sploh ker jih ni pričakoval. Kaj bo z denarnim dobitkom, še ne ve, zagotovo pa ga ne bo težko porabiti. »Vsak evro pride prav, sploh če je podarjen,« pravi zgovorni upokojenec, ki je tako kot vsi upokojenci polno zaposlen. Svoj čas namreč zahtevajo domače živali, pa seveda vinograd. »Če v teh krajih nimaš vinograda, si Dolenjec z napako,« se je nasmehnil 78-letnik.