Tako vroče bo, pa je že september

LJUBLJANA – Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, napovedujejo prognostiki. V hribovitem svetu popoldne sicer ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Živo srebro se bo danes povzpelo do 32 stopinj Celzija.

Nedeljsko jutro bo razmeroma sončno, bo pa popoldne od zahoda oblačnost naraščala. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, delno nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek okrepile in razširile nad vso državo.

Najnižje jutranje temperature bodo v nedeljo od 11 do 16, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 32 stopinj. V ponedeljek bo slika popolnoma drugačna: živo srebro se bo namreč povzpelo do zgolj 18 stopinj Celzija.