Tako si je olajšal dušo

Valentin Deželak je pred propadom rešil veliko predmetov in orodja, ki jih skrbno hrani v svoji bogati etno zbirki, ki jo je imenoval kar po sebi – Valentinova etnološka zbirka. V njej je mogoče najti predmete, ki so jih uporabljali njegovi predniki, o skoraj vsakem pa zna povedati zgodbo. Do vsega, kar je staro, ima spoštljiv odnos, zato ne čudi, da je zelo aktiven tudi v Etno odboru Jureta Krašovca Možnar v Laškem, ki se več kot tri desetletja ukvarja s prikazovanjem in ohranjanjem starih ljudskih šeg, navad in opravil. Obenem je bil tudi pobudnik za ustanovitev Kulturnega društva Ofirovci in koledniki in v družbi ljudskih pevcev popestri marsikatero prireditev v občini. Valentinu pa ni tuja niti pisana beseda, saj je v svojem prepoznavnem slogu popisal že različne dogodivščine, ki se bodo tako ohranile tudi za bodoče rodove.



Dedov grunt prišel na boben



A najbolj je Valentin ponosen na svojo etnološko zbirko, ki jo je uredil v leseni hišici na Vrhu nad Laškim. »Že kot fant, ko se še nisem prav dobro zavedal, da so stari predmeti tudi nekaj vredni, sem le-te hranil na podstrešju. Pri naši hiši nobene stvari nismo zavrgli in tako se je v pol stoletja nabralo veliko predmetov, od pohištva do orodja, tudi posode in dokumentov. A šele ko sem se upokojil, sem imel čas, da sem na mestu, kjer je nekdaj stala klet mojih prednikov, ki je bila le še ruševina, najprej postavil leseno hiško. V njej sem nato razstavil vse te stare predmete,« pripoveduje Valentin.



Ko s ključem odklene težka in bogato rezbana vrata, se pred nami odpre popolnoma nov svet. Na pičlih nekaj kvadratnih metrih niso razstavljeni le predmeti, pač pa tudi delček Deželakove rodbine. »Mojemu staremu očetu je pri 48 letih žena umrla pri porodu. Na kmetiji je ostal sam s šestimi otroki, zato ne čudi, da se je še enkrat poročil. In to s komaj 19-letnim dekletom, ki mu je povila 11 otrok,« nam pove Valentin. Tolikšno število otrok pa je bilo za en grunt preprosto preveč. »Stari oče si je zato začel izposojati denar, a ga ni mogel več vračati in grunt je šel leta 1898 na boben, kot se je temu reklo. In ta strah, da bi se to še kdaj ponovilo, se je v rodbini ohranil in tudi moj oče je imel to, ko je prevzel manjše posestvo, vedno pred očmi. Zato se pri naši hiši nikoli ničesar ni vrglo stran. To, čemur bi kdo rekel stara šara in ob tem zamahnil z roko, je zame danes dragocena dediščina,« pove Valentin, čigar zbirko si radi pridejo ogledat tako šolarji kot številni drugi, ki jim je vse, kar je povezano z dediščino, pri srcu in znajo to ceniti.



Ko se znajdeš na psu



Med ogledovanjem razstavljenega nam vzbudi pozornost lesena omarica, ki jo Valentin v žargonu imenuje špajs kasl, vanjo pa so nekdaj zaklepali hrano, predvsem kruh. Pa žrmlje, na katere si je včasih sam zmlel ajdo, iz katere mu je nato mama skuhala žgance. Pogled se nam ustavi tudi na številnih fotografijah njegovih prednikov pa starinskih urah, različnem orodju in na usnjenih čevljih, ki si jih je prislužil, ko je šel prvič v taverh.



Večina zbranega je bila last njegovih prednikov, tu in tam je dobil kaj še od katerega soseda. »Kar pomeni, da je vse avtohtono, saj nikoli nisem hodil po bolšjih sejmih,« pove in pokaže na skrinjo z dvojnim dnom. Ko jo odpre, nam razloži, da so se na vrhu vedno shranjevali razni dokumenti, poročni in rojstni listi, pa tudi denar, ki je služil kot obratni kapital. »Če so ga porabili, se je prikazalo spodnje dno, na katerem je bil narisan pes, pod njim pa je bil tako imenovani rezervni sklad. In tistim, ki so prišli do tega dna, se je reklo, da so se znašli na psu,« razloži sogovornik. V zbirki najdemo tudi tako imenovani tabernakelj, ki so ga imele bogatejše družine vzidanega v steno, drugod pa je bila to samostojna lesena omarica, v kateri so hranili domača zdravila in zelišča, tudi sadno žganje, dovolj prostora pa je bilo tudi za mamino torbico ter očetovo denarnico. Valentin s ponosom pokaže tudi bariglo, v kakršni so koscem na travnik nosili pijačo.

Zapustil je domačijo



Valentinu Deželaku besed za opisovanje predmetov ne zmanjka. Na koncu le prizna, da si je s tem, ko je postavil vikend in v njem uredil zbirko, opral vest in olajšal dušo. »Tudi jaz sem zapustil domačijo in šel v dolino, kjer sem si našel službo, saj se v hribih ni dalo preživeti. In ker ni bilo moškega naslednika, je domačija propadla,« prizna Valentin, ki je odraščal še v času, ko sta se na vasi še razlegala vriskanje in petje. Zato se v prazničnih dneh rad pridruži kolednikom in tako ohranja enega od starih običajev.